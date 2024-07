Buzullar hızla eriyor...  Dünyamız yavaşlıyor

Haberin Devamı

BİLİM insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, iklim değişikliğinin Dünya’nın dönüş hızını da etkilediğini ortaya koydu. ABD, İsviçre ve Kanada’dan araştırmacılar, eriyen buzul tabakalarının artırdığı sıcaklığın gezegenin dönüş hızına etkisini inceledi. Proceedingf of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında, 1900’den itibaren Grönland ve Antarktika’daki buzul erimelerine ait veriler incelendi. Araştırma, buz tabakalarının erimesiyle ekvator çevresinde su kütlesinin arttığını, bunun da Dünya’yı daha “basık veya şişman” hale getirerek dönüş hızını yavaşlattığını belirledi. Bu durumun, günlerin uzamasına neden olduğu kaydedildi. 1900-2000 arasında Dünya’nın dönüş hızı yüzyıl başına 0.3-1 milisaniye yavaşlarken, bu oran 2000’den itibaren 1.3 milisaniyeye yükseldi.

UZMANLAR UYARIYOR

Araştırmacılar, bu yavaşlama oranının önümüzdeki yıllarda 1 milisaniye civarında seyredeceğini, sera gazı emisyonları azalmazsa 2100’e kadar 2.6 milisaniyeye çıkarak gün uzunluğunu etkileyebileceğini kaydetti. Bu değişimin internet trafiği, finansal işlemler ve GPS sistemlerini etkileyebileceği de ifade edildi. Zaman ölçümünün son derece hassas olan atomik saatlerle yapıldığı ve bir günün tam süresinin, ay gelgitleri ve iklim etkileri gibi faktörler nedeniyle değişebildiği vurgulandı.