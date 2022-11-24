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Buzullar eridikçe ortaya çıkıyorlar... Yeni bir pandemi kutuplardan mı doğacak?

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#Virüs Mutasyon#Kutuplar#Pandemi
Buzullar eridikçe ortaya çıkıyorlar... Yeni bir pandemi kutuplardan mı doğacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 14:50

Bilim insanları Sibirya'nın permafrostlarında yaptıkları bir araştırmada korkutucu bir gerçekle karşılaştı. On binlerce yıl önceye ait bir virüsün yeniden ortaya çıktığı görüldü. Sibriya’da ortaya çıkan virüsün 48 bin 500 yıl donmuş halde uyuduktan sonra yeniden ortaya çıktığı kaydedildi. Uzmanlar yıllar öncesinden gelen virüslerin yeni bir pandemi oluşturma tehlikesine dikkat çekti.

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Fransa'daki Aix-Marseille Üniversitesi'nden virolog Jean-Michel Claverie, New Scientist'e "48.500 yıl bir dünya rekoru" dedi. Pandoravirus yedoma adı verilen virüsün, pithovirüsten sonra bilinen ikinci büyük virüs olduğu söylendi. Pandoravirüs, bir mikrometre uzunluğunda ve 0,5 mikrometre genişliğinde.

Virüs Yakutya'ya bölgesindeki Yukechi Alas'ta bir gölün 16 m altındaki donmuş toprakta bulundu. Profesör Claverie ve meslektaşları daha önce permafrosttan 30 bin yıllık iki virüsü yeniden canlandırmışlardı ve ilki 2014'te duyurulmuştu.

BULAŞICI OLABİLİR

Bulunan bu virüslerin tümü, amipler olarak bilinen tek hücreli organizmaları enfekte edebilir, ancak bitkileri veya hayvanları enfekte edemez. Bununla birlikte, diğer donmuş virüsler, insanlar da dahil olmak üzere bitki ve hayvan yaşamı için çok tehlikeli olabilir. 

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Rusya topraklarının yaklaşık yüzde 65'i, yaz aylarında bile kalıcı olarak donmuş halde kalan permafrost olarak sınıflandırılıyor. Ancak, küresel ısınma nedeniyle sıcaklıklar arttıkça, zemin artık çözülmeye başlıyor ve binlerce yıldır donmuş olan canlı türleri ortaya çıkıyor. Yaklaşık 14 bin yıl önce nesli tükenen yünlü gergedanların kalıntıları ve 40 bin yıllık bir kurt kafası en son ortaya çıkan kalıntılar arasındaydı.

MAMUT AVCILARI TEHLİKESİ

Bazı avcıların dişlerini çıkarıp fildişi tüccarlarına satabilmek için yaklaşık 10 bin yıl önce soyu tükenmiş olan yünlü mamutlara dayanan bir endüstri bile doğdu. Ancak bu tür iyi korunmuş örneklerin keşfi, hayvanların taşımış olabilecekleri hastalıkların onlarla birlikte günümüze taşıyabileceği endişelerini ortaya çıkardı.

KUZEY KUTBU BİYOLOJİK BİR TEHDİT ALANINA DÖNÜŞEBİLİR

Uzmanlar permafrost erimesi hızlanmaya devam ettiğinde ve endüstriyel girişimlerin ardından Kuzey Kutbu'ndan biyolojik bir tehdidin doğmasının mümkün olabileceğinin altını çiziyor

Geçen ay bilim insanları, buzulların erimesiyle bir virüsün başka bir türe "bulaşma" ihtimalinin arttığı konusunda uyardılar.  Buzullardan gelen suların, yeni patojenleri taşıyarak Kuzey Kutbu'nun bazı kısımlarını 'ortaya çıkan salgınlar için verimli zemin' haline getirebileceği söylendi.

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Profesör Claverie ve meslektaşları araştırma makalelerinde, milyonlarca yıldır donmuş toprakta  kalmış canlı bakteri veya arkelerin salınmasının potansiyel bir 'halk sağlığı sorunu' olduğuna dikkat çekiyor.

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#Virüs Mutasyon#Kutuplar#Pandemi

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