Büyükelçilik çalışanına silah doğrultan İngiliz Büyükelçi görevden alındı! İnfiale neden olan görüntü...

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İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan bilgilere göre, Büyükelçi Benjamin, uyuşturucu kartellerinin terör estirdiği iki kuzey Meksika eyaleti olan Durango ve Sinaloa'ya resmi bir gezideydi.

5 saniyelik rahatsız edici klipte büyükelçinin bir aracın ön koltuğunda oturduğu ve elindeki yarı otomatik silahı arka koltuktaki büyükelçilik çalışanına doğrulttuğu görülüyor. Yüzü bulanıklaştırılan personelin kimliği açıklanmazken, arabanın içinde müzik ve kahkaha sesleri duyuluyor.





British Ambassador to Mexico, Jon Benjamin, points a semi automatic weapon at concerned Mexican staff member. In a context of daily killings in Mexico by drug dealers, he dares to joke. @DailyMirror @guardian @TheSun @TheEconomist @Telegraph @DailyMailUK @FCDOGovUK pic.twitter.com/1obqgsNnTD — Subdiplomatic (@subdiplomatic) May 28, 2024

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"HER GÜN İŞLENEN CİNAYETLERİN ORTASINDA ŞAKA YAPMAYA CÜRET ETTİ"

Jon Benjamin'in silahla oynadığı anlar, büyükelçinin kendilerine uyguladığı muameleden memnun olmayan hoşnutsuz yerel çalışanlar tarafından oluşturulduğuna inanılan bir sosyal medya hesabında yayınlandı ve gönderide şu ifadeler yer aldı: "Büyükelçi Meksika'da uyuşturucu kartelleri tarafından her gün işlenen cinayetlerin ortasında şaka yapmaya cüret ediyor"

DIŞİŞLERİ: HABERDARIZ, GEREKLİ ADIMLARI ATTIK

İngiltere'nin Dışişleri'nden bir sözcü, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu olaydan haberdarız ve gerekli adımları attık" ifadelerini kullandı. Ancak Benjamin'in görevden alınması bile sosyal medyadaki tepki yağmurunun önüne geçemedi.

Konuya ilişkin başka bir gönderide Benjamin'in kendini her şeyden üstün gören tavrı ile Meksikalı personellere sistematik bir taciz uyguladığı ve İngiliz Büyükelçiği'nin bunların hepsinin üstünü kapattığı öne sürüldü.



61 yaşındaki Jon Benjamin Meksika'daki görevine 2021 yılında atandı. 35 yıllık diplomatik kariyeri boyunca Şili, Gana, Türkiye, Endonezya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde İngiliz Hükümetini temsil eden Benjamin artık Birleşik Krallık hükümetinin web sitesinde büyükelçi olarak listelenmiyor.

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Dailymail gazetesinde yer alan bilgilere göre bu, Büyükelçi Benjamin'in tartışmaların odağında olduğu ilk olay değil. Benjamin Şili Büyükelçisi olduğu 2012 yılında Arjantinliler ve Falkland Savaşı hakkında aşağılayıcı bir futbol tweeti attıktan sonra özür dilemek zorunda kalmıştı.

MEKSİKA ŞİDDET SARMALI İLE MÜCADELE EDİYOR

Kuzey Amerika'daki en yüksek cinayet oranlarından birine sahip olan Meksika, uzun süredir ülkedeki uyuşturucu kartellerinin neden olduğu şiddet sarmalı ile mücadele etmeye çalışıyor. Ülkede bir yılda ortalama 30 bin kişi öldürülüyor.