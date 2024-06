Büyükelçilik çalışanına silah doğrultan İngiliz Büyükelçi görevden alındı! İnfiale neden olan görüntü...

İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan bilgilere göre, Büyükelçi Benjamin, uyuşturucu kartellerinin terör estirdiği iki kuzey Meksika eyaleti olan Durango ve Sinaloa'ya resmi bir gezideydi.

5 saniyelik rahatsız edici klipte büyükelçinin bir aracın ön koltuğunda oturduğu ve elindeki yarı otomatik silahı arka koltuktaki büyükelçilik çalışanına doğrulttuğu görülüyor. Yüzü bulanıklaştırılan personelin kimliği açıklanmazken, arabanın içinde müzik ve kahkaha sesleri duyuluyor.





British Ambassador to Mexico, Jon Benjamin, points a semi automatic weapon at concerned Mexican staff member. In a context of daily killings in Mexico by drug dealers, he dares to joke. @DailyMirror @guardian @TheSun @TheEconomist @Telegraph @DailyMailUK @FCDOGovUK pic.twitter.com/1obqgsNnTD