Son dakika... İsrail Hamas savaşında son durum: 3 aşamalı ateşkes planı masada! ABD, İsrail ve Hamas'tan peş peşe açıklamalar....

Güncelleme Tarihi:
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Gazze'deki ateşkes önerisini desteklediğini belirterek, teklifin tüm tarafların değerlendirmesi gereken bir barış fırsatı olduğunu söyledi.
BM başkanı Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, teklifin tarafların kalıcı barış için bir anlaşmaya varmasına yol açacağını güçlü bir şekilde umduğunu vurguladı.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, teklifin "bir umut ışığı sağladığını" söylerken, AB Başkanı Ursula von der Leyen teklifi savaşı sona erdirmek için "dengeli ve gerçekçi" bir yaklaşım olarak değerlendirdi.
Filistin Meclisi Üyesi Mustafa Barghouti Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, Biden'ın ateşkes önerisi açıklamasının Netanyahu'nun 'yeniden manevra yapmasını' engellediğini öne sürdü.
"Bu açıklama açıkça gösteriyor ki İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının başarısızlığını kabul ediyor. İsrail Gazze'deki Filistin halkına etnik temizlik uygulamada başarısız oldu. Filistin direnişini ortadan kaldırmakta başarısız oldu. İsrailli mahkumları takas anlaşması olmadan geri getirmeyi başaramadı. Bunlar uzun vadede Netanyahu ve geleceği üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olacak” diyen Barghouti Biden'ın teklifi tek başına açıklamasının aslında bir mesaj olduğunu vurguladı.
İsrail'in onayı olmadan Biden'ın böyle bir açıklamayı yapamayacağını söyleyen Barghouti, "Bu ABD'nin Netanyahu'yu kuşatma ve tekrar manevra yapmasını engelleme yoludur" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail'in Katar aracılığıyla Hamas'a yeni bir ateşkes teklifi sunduğu yönündeki açıklamasına Hamas’tan yanıt geldi. Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın konuşmasında geçen maddelere olumlu bakıldığı belirtilerek, "Hamas, kalıcı ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, Gazze'nin yeniden inşası ve yerinden edilenlerin evlerine dönmesini temel alan ve İsrail’in bağlı kalacağını beyan ettiği her türlü teklife olumlu ve yapıcı bir şekilde yaklaşmaya hazırdır” denildi.
Açıklamada, “ABD'nin bu tutumu ve uluslararası ve bölgesel arenada Gazze'deki savaşın sona ermesi gerektiği yönünde oluşan kanaat, halkımızın ve kahraman direniş güçlerinin aminin sonucudur” ifadeleri kullanıldı.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in Hamas’a kalıcı ateşkesi içeren yeni bir teklif yaptığını açıkladı. Biden’ın konuşmasının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “İsrail hükümeti esirlerimizin bir an önce geri dönmesi arzusunda birleşmiştir ve bu hedefe ulaşmak için çalışmaktadır. Bu nedenle Başbakan, müzakere ekibine bu hedefe ulaşılması için bir taslak sunma yetkisi verdi” denildi. Açıklamada, Netanyahu’nun esirlerin tamamı iade edilmeden ve tüm hedeflere ulaşılmadan saldırıların sona ermeyeceği konusunda ısrar ettiği ifade edildi.
Açıklamada, İsrail tarafından önerilen taslağın Tel Aviv’in ilkelerini korumasına izin verdiği belirtilirken, ateşkes teklifinin Biden’ın açıkladığı teklifle aynı olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.
İsrailli ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili ise, “Anlaşmanın İsrail ve Hamas tarafından farklı şekillerde ele alınacağından şüphem yok ama anlaşmada ne olduğunu ve beklentilerin ne olduğunu biliyoruz” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, İsrail’in Katar aracılığıyla Hamas’a yeni bir ateşkes teklifi sunduğunu bildirdi. Teklifin içeriğine değinen Biden, “Bu savaşın kalıcı bir şekilde sona ermesi, tüm esirlerin evlerine dönmesi, İsrail'in güvenliğinin sağlanması, Gazze'de Hamas'ın iktidarda olmadığı daha iyi bir gelecek oluşturulması ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için daha iyi bir gelecek sağlayacak siyasi bir çözüme zemin hazırlanması odak noktamızdı” dedi.
Biden, yeni teklifin Gazze Şeridi’nde kalıcı ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için bir yol haritası olduğunu vurgulayarak, “Bu gerçekten belirleyici bir an. Hamas'ın anlaşmayı kabul etmesi gerekiyor. Başlattıkları bu savaşı sona erdirmenin zamanı geldi. Bu anı kaybedemeyiz” şeklinde konuştu.
3 AŞAMALI PLAN
Teklifin daha önceki müzakerelerde tıkanan noktalardan biri olan “düşmanlıkların kalıcı olarak durdurulması” maddesini içerdiğini aktaran Biden, Gazze planının 3 aşamadan oluştuğunu ifade etti. Biden’ın açıklamasına göre, 6 hafta sürecek ilk aşamada, İsrail güçlerinin Gazze'nin tüm yerleşim alanlarından çekilecek. Yüzlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılması karşılığında ABD’li esirler de dahil aralarında kadın, yaşlı ve yaralıların da bulunduğu bir dizi esir serbest bırakılacak. Hayatını kaybeden esirlerin bedenleri ailelerine teslim edilecek. Filistinli siviller kuzey de dahil Gazze'nin dört bir yanındaki evlerine geri dönecek. İnsani yardımlar artacak ve her gün 600 kamyon Gazze'ye girecek. Uluslararası toplum tarafından yüz binlerce çadır dağıtılacak. Tüm bunlar ve daha fazlası hemen başlayacak.
Planın 2. aşamasında ise, İsrailli askerler de dahil yaşayan tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail ordusu Gazze Şeridi’nden çekilecek.Üçüncü ve son aşamada da, “Gazze için geniş kapsamlı yeniden inşa planı” başlatılacak.