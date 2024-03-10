Butto’nun eşi ikinci kez Cumhurbaşkanı

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KOALİSYON SAYESİNDE

8 Şubat seçimlerinde, yolsuzluktan hapis yatan eski Başbakan İmran Han’ın Pakistan Adalet Partisi ile bağlantılı bağımsız adaylar en çok oyu alarak sürpriz yapmıştı. Ancak bu siyasi blok hükümet kurma çoğunluğunu yakalayamadığından Şahbaz Şerif’in Pakistan Müslüman Birliği, Butto’nun oğlu Bilavel Butto Zerdari’nin lideri olduğu Pakistan Halk Partisi ile koalisyon kurdu. Anlaşma çerçevesinde Şahbaz Şerif başbakanlığa geri dönerken, baba Zerdari’nin de cumhurbaşkanı olması kararlaştırıldı.

İKİNCİ DÖNEMİ OLACAK

Butto suikastının ardından toplumsal sempatiyle birlikte Zerdari 2008-13 döneminde cumhurbaşkanlığı yapmıştı. Üniversite terk olan, gençliğinde playboy olduğu söylenen Zerdari, Harvard ve Oxford mezunu Butto ile görücü usulü evlenmişti, daha sonra da ihalelerden pay aldığı iddialarıyla “Bay Yüzde 10” diye anılmıştı. Zerdari, farklı suçlamalardan 11 yıl hapis yatmıştı.