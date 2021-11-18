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Bulgaristan’da koalisyon hükümeti kurma çalışmaları başladı

#Bulgaristan#Dünya#AVRUPA
Bulgaristan’da koalisyon hükümeti kurma çalışmaları başladı

Bulgaristan’da 14 Kasım'da yapılan erken genel seçimin ardından koalisyon hükümetinin kurulması için ilk adımlar atıldı.

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Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, oyların çoğunluğunu alan ve ilk kez katıldığı seçimleri birinci sırada tamamlayan Değişime Devam (PP) Partisi, 240 sandalyeli Bulgaristan Meclisinde 121 milletvekilinin güvenoyunu kazanmak için görüşmelere başladı.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in teknokratlar hükümetinden ayrılan Ekonomi Bakanı Kiril Petkov ve Maliye Bakanı Asen Vasilev’in eylülde kurduğu PP, yeni koalisyon hükümeti için eski Başbakan Boyko Borisov’un 12 yıllık iktidarına karşı çıkan protestolara katılan partilerden destek isteyeceklerini açıkladı.

“Harvard Üniversitesi Mezunları” olarak adlandırılan Petkov ve Vasilev, sağlam bir koalisyon hükümeti kurmak niyetinde olduklarını belirterek ilk aşamada eski Komünist Partinin geleneğini sürdüren Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), popülist şovmen Slavi Trifonov’un Böyle bir Halk Var (İTN) ve kent soylu sağ güçleri temsil eden Demokratik Bulgaristan (DB) Partisi ile müzakerelerde bulundu.

PP liderleri, Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi ve üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi ile görüşmeyeceklerini duyurdu.

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PP ayrıca aşı, Avrupa Birliği (AB), NATO ve avroya karşı çıkan ve parlamentoda 13 milletvekili kazanan Rusya yanlısı Yeniden Doğuş Partisinin de görüşmeyeceği partiler arasında olduğunu açıkladı.

PP'NİN KOALİSYONU DÜŞERSE GÖREV BORISOV'A KALACAK

PP liderlerinden Vasilev, gelecek 4 yıl iktidarda kalabilecek güçlü bir koalisyon için Almanya’daki iktidar modeline benzer kapsamlı mutabakatın imzalanması gerektiğini savundu.

Petkov’un başbakanlığa, Vasilev’in de maliye bakanlığına aday olacağı yeni hükümete, Cumhurbaşkanı Radev’in teknokratlar hükümetinden Eğitim Bakanı Nikolay Denkov ve Çevre Bakanı Asen Liçev'in destek vermeye hazır olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Radev de yeni aday kabinenin hafta sonuna kadar açıklanacağını ifade ederek 47. Dönem Parlamentosunu en kısa sürede toplantıya çağırmayı planladığını belirtti.

Ülke anayasası gereği cumhurbaşkanı, kabine kurma görevini en çok oy alan parlamenter güce veriyor. Seçimi birinci tamamlayan PP parlamentoda 67 sandalye kazandı.

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PP, mecliste güvenoyu alabilmek için 54 oya ihtiyaç duyarken, BSP’den 26, İTN’den 25 ve DB’den 16 milletvekilinden alacakları destekle en az 4 partiden oluşacak koalisyon hükümetinin 134 oyla güvenoyu almasını olası durumlardan biri olarak gösterildi.
PP liderleri ise bu yönde yapılan ilk müzakerelerin sonucunda genel bir görüş birliğine doğru gidildiğini ve ikinci aşamada sektörel uzmanlar düzeyinde görüşmelere devam edeceklerini kaydetti.

Anayasaya göre parlamentodaki en büyük gücün kabine kurma girişimlerinde başarısız olması durumunda cumhurbaşkanı bu görevi ikinci büyük partiye verirken, seçimde 59 sandalye kazanan GERB lideri Borisov, kimsenin onlarla görüşmek istememesine rağmen anayasal görevini yerine getirmeye çalışacağını duyurdu.

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Borisov'a hükümet kurma görevi verilmesi durumunda ise parlamentoda 34 milletvekiline sahip olan HÖH Partisi ile destek için diyaloğa gidebileceği ifade edilirken, 93 sandalyeli olası bir GERB-HÖH koalisyonunun güvenoyu almasının düşük olacağı değerlendirildi.

Bulgaristan’da 45. ve 46. dönem parlamentolarında yer alan güçlerin arasındaki köklü anlaşmazlıklar nedeniyle kabine kurulamamış, ülkede iki kez erken seçime gidilmişti.

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#Bulgaristan#Dünya#AVRUPA

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