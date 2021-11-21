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Bulgaristan’da cumhurbaşkanı adayları oylarını kullandı

#Bulgaristan#Seçim#Dünya
Bulgaristan’da cumhurbaşkanı adayları oylarını kullandı

Bulgaristan’da cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma süreci devam ederken adaylar ve liderler sandık başına gitti.

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İlk turu 14 Kasım'da yapılan seçimin ikinci turunda halk Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova ikilisi ile Sofya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Anastas Gercikov ve Albay Nevyana Miteva ikilisi arasında tercih yapıyor.

Katılım oranı bir önce tura göre düşük olan seçimde Cumhurbaşkanı Rumen Radev Sofya’da oy kullandıktan sonra yaptığı basına açıklamasında, “Organize olalım. Gelecekteki 5 yılı kaybetmemek için 15 dakika vakit bulup oy kullanalım.” dedi.

Bulgaristan’a karşı sorumluluğun aynı zamanda herkesin kendi yaşamına dair bir sorumluluk olduğuna işaret eden Radev, “Başkalarına bizim adımıza karar vermelerine şans tanımadan, geleceğimizin kaderini kendimiz belirleyelim.” ifade etti.

Radev'in rakibi Anastas Gercikov da oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, “Toplumun bölünmesinin ve gerginliğin durdurulması için oy kullanmak önemli" dedi.

Gercikov, ülkedeki milliyetçi çevrelerin, Türkiye’deki oy kullanma merkezlerine yoğun ilgi gösterildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek “Televizyonlar oradaki seçim yerlerin bomboş olduklarını gösterdi” dedi.

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MASKELİ GRUPLARIN SINIRDAKİ PROTESTOLARI

Bu arada ilk turun ardından Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in geçici teknokratlar hükümetindeki İçişleri Bakanı Boyko Raşkov’un ortaya attığı, “Türkiye seçimde iç işlerimize karışıyor” şeklindeki asılsız suçlamalarının ardından maskeli grupların başlattığı eylemler ikinci turda da sürdü.

Türkiye karşıtı pankartlar açan bir grup maskeli fanatik, Kapıkule’nin karşısındaki Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nın önünde trafiği engellemeye çalıştı. Yaklaşık bir saatlik eylem yapan protestocular, sözde Türkiye’den çifte vatandaşı seçmen getiren otobüslerin otobandan geçişlerine izin vermeyeceklerin öne sürdüler. Eylem sırasında zaten otobüs geçmediği dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Raşkov, oy kullandıktan sonra şunları söyledi:

“Protestolar daima olmuş ve olacaktır. Ülkede bir şeylerin iyi gitmediğini gören her vatandaşın protesto yapma hakkı var. Ancak biz bu protestoların seçim sürecine engel olamaması için elimizden geleni yapacağız. Bunu kesin söylüyorum. Seçim gününde ülkemizde trafikte sorunların yaşanmasını istemem.”

Geçici hükümetin Başbakanı Stefan Yanev de “Bence sınırdaki durum normal. Seçimlerin yapıldığı günlerde daha fazla hassasiyet yaşanıyor” diye konuştu.

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Raşkov ve Yanev, Bulgaristan-Türkiye sınırında 2 gün önce yolcu geçişlerinde yaşanan sorunların geçici olduğunu belirterek onları kaçakçılığa karşı yürütülen bir operasyona bağladılar. Sandıklar saat 20.00’de kapanacak.

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#Bulgaristan#Seçim#Dünya

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