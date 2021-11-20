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Bulgaristan ile ‘seçim’ gerginliği

#Bulgaristan#Seçim#Türkiye
Bulgaristan ile ‘seçim’ gerginliği

Türkiye ile Bulgaristan arasında, Bulgaristan’da geçen hafta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Ankara’nın Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) Türk kökenli adayı Mustafa Karadayı’ya açıktan destek verdiği gerekçesiyle diplomatik kriz yaşandığı ortaya çıktı.

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Bulgaristan’da 14 Kasım’da yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine Türkiye’nin müdahale ettiği ve Bulgaristan’ın iç işlerine karışıldığı iddiaları nedeniyle Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök’ün Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı’na çağrılıp nota verilmesine, Türkiye de karşılık verdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, önceki akşam geç saatlerde Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Anguel Hristov Tcholakov’u Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

ANKARA’DAN MİSİLLEME

Kaymakcı, Büyükelçi Tcholakov’a, Türkiye’nin, Bulgaristan seçimleri çerçevesinde Türkiye’de oy kullandırılması konusunda her türlü işbirliğini yaptığını ve gerekli kolaylık gösterildiğini hatırlatarak, seçmenlerin Türkiye’nin resmi makamlarınca yönlendirildiği ve iç işlerine karışıldığı iddialarının reddedildiğini bildirildi.

Bulgar büyükelçiye, Türk büyükelçinin Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması ve temelsiz ithamların Bulgar makamlarınca gündeme getirilmesinin yadırgandığı, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği (AB) üyesi Bulgaristan’ın Türkiye’deki Bulgaristan vatandaşı seçmenlerin en temel haklarını kullanmalarına yönelik olarak tepki göstermesinin kabul edilemeyeceği ifade edilerek, bunun bir garabet olduğu vurgulandı.

BİLGİ NOTU

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Mustafa Karadayı, ilk turda oyların yüzde 9.8’ini alarak ilk turu üçüncü sırada bitirdiği için yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine katılma şansını kaybetmişti.

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#Bulgaristan#Seçim#Türkiye

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