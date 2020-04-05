Bulgaristan gümrüğü üzerinden giriş yapabilmek için belli başlı bazı kurallara uymak gerekmektedir. Bu kurallar 2020 yılı itibariyle genel prosedür kapsamında ele alınır.

Bulgaristan Gümrük Kuralları 2020

- Mutlaka giriş çıkış yapacak ülke vatandaşları üzerinde en fazla 10 bin Euro olması gerekmektedir.

- Beyana tabi olmayan (10 bin Euro’dan az) miktarda parası bulunan kişiler doğrudan ‘yeşil geçiş yolunu’ kullanma hakkına sahiptir.

- Eğer kişide 10 bin Euro’nun üzerinde para var ise bunu mutlaka beyan etmesi gerekmektedir.

- Cephane, tesirli ve zehirli maddeler, silahlar, sanat eserleri, koruma altındaki bitki ve hayvan türleri, patlayıcı ya da uyuşturucu madde gibi pek çok farklı etmenin Bulgaristan'a sokulması yasaktır.

- Pasaport ile beraber gerekli tüm bilgiler mutlaka gümrük anında ilgili kişiye verilmelidir.

Bulgaristan Gümrük Kuralları 2020 - Sigara, Alkol, Altın Limitleri Ne Kadar?

En çok merak edilen konular arasında Bulgaristan gümrük kuralları 2020 - sigara, alkol, altın limitleri ne kadar sorusudur. Bu konuda belli başlı maddeler ile beraber sigara ve alkol ile altın limitleri konusunda 2020 yılı için bilgi vermek mümkün.

- %22 ve üzeri için alkollü içecek ile beraber 1 veya 2 litre şarap,

- 37 gram altında işlenmiş ya da işlenmemiş altın,

- Kişisel takı ve eşya olarak 60 gram altında altın veya platin alaşımlı aksesuar,

- Bulgaristan makamlarınca 2 paket (40 adet) sigara girişine müsaade edilmektedir,

Bulgaristan Gümrük Kuralları 2020 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bulgaristan gümrük kuralları 2020 yılı dahilinde Bulgaristan makamlarınca verilmiş tüm kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle yasaklı ürün ve eşyalar ile beraber altın, sigara, alkol, çay ve kahve miktarlarına dikkat etmek gerekmektedir. Bu limitler geçmeden gümrük sınırı içerisinde geçiş sağlamak mümkün.