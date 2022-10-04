Bulgaristan, Bosna Hersek, Brezilya... 3 seçim 3 sonuç!

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TÜRKLERİN PARTİSİ 3’ÜNCÜ OLDU

Bulgaristan’da son 18 ayda yapılan 4’üncü genel seçimlere katılım yüzde 38’in altında oldu. Türklerin çoğunlukta olduğu Mustafa Karadayı’nın Genel Başkanı olduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) sandıktan üçüncü çıktı. Parlamentoya 7 parti girerken bir hükümet kurulamaması durumunda 2023’te seçimlerin bir kez daha tekrar edebileceği belirtiliyor.

ANKETLER YANILMADI

Anketlere paralel gelen sonuçlara göre, 2009-2021 yılları arasında ülkedeki baskın siyasi figür olan eski Başbakan Boyko Borisov’un (63) GERB partisi, birinci çıktı. Batı yanlısı politikaları savunan ve yakın zamanda iktidar dışı kalan rakibi Kiril Petkov’un (42) ‘Değişime Devam’ partisi yüzde 20 ile ikinci oldu. HÖH büyük bir başarı elde ederek yüzde 13.66 ile en büyük üçüncü siyasi güç oldu. HÖH, yurt dışından oyların yüzde 32.9’unu aldı. Türkiye’de de 22 şehirde 166 sandık kurulmuştu. Hükümet kurulabilmesi için en az 121 vekilin uzlaşısı gerekiyor.

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BOSNA’DA KATILIM YÜZDE 50

Ayrılıkçı hareketler yüzünden savaşın bittiği 1995’ten beri tansiyonun en yüksek olduğu Bosna’da önceki gün yapılan seçimlere katılım oranı yüzde 50’de kaldı.



Savaşı bitiren Dayton Anlaşması ile kurulan Devlet Başkanlığı Konseyi’nin, 4 yıl boyunca dönüşümlü olarak ülkeyi yönetecek 3 üyesi; Boşnak Denis Becirovic, Hırvat Zeljko Komsic ve Sırp Zeljka Cvijanovic oldu. Bosna Hersek’in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu’nda 11 partiden oluşan muhalefet blokunun adayı Becirovic’a karşı girdiği yarışı kaybeden Bekir İzzetbegoviç yenilgiyi kabul etti.



Öte yandan Bosna Hersek’in diğer entitesi Sırp Cumhuriyeti’nde başkanlık yarışını üçüncü kez ayrılıkçı Milorad Dodik kazandı. Dodik oyların yüzde 48’ini aldı.

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BREZİLYA’DA BOLSONARO SÜRPRİZ YAPTI

Güney Amerika ülkesi Brezilya’da 156 milyon seçmen, devlet başkanının yanı sıra, Kongre’nin alt kanadı, Senato’nun üçte biri ve 27 eyalette valileri belirlemek için pazar günü oy kullandı. Aşırı sağcı mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile sol politikaları benimseyen Lula da Silva arasındaki yarışta hiçbir aday yüzde 50’ye ulaşamayınca kazananın ilanı 30 Ekim’deki ikinci tura kaldı.

ANKETLERİ YANILTTI

Lula (76) , oyların yüzde 48’ini alarak birinci çıktı. Rakibi Bolsonaro (67), oyların yüzde 43’ünü topladı ve yüzde 36’lara işaret eden anketlere göre çok daha iyi bir performans gösterdi. Bolsonaro, kötüleşen ekonomik durum ve başarısız COVID dönemi politikalarıyla eleştiriliyordu.