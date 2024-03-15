Bulgar bakan açıkladı: Türkiye’den yasa dışı geçiş azaldı

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Bulgar Bakan mecliste yaptığı konuşmada, Bulgaristan üzerindeki göç baskısının artmadığını, aksine düştüğünü ifade etti. Ocak ayından bu yana Bulgaristan ile Türkiye arasındaki 259 kilometre uzunluğundaki sınırdan yasadışı 5 bin 200 geçiş girişiminin önlendiğini de dile getiren Stoyanov, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 15 bin 600 olduğunu vurguladı. Ülke içindeyse yıl başından bu yana sadece 260 düzensiz göçmenin tespit edildiğini belirtti. Bulgar yetkililer, daha önce 2023 yılında 176 binin yasa dışı geçiş teşebbüsünün önlendiğini, bu konuda 2022 yılına göre yüzde 13 artış yaşandığını duyurmuştu.