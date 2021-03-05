Bu kez indi ama patladı

Önceki denemelerde defalarca havada infilak eden prototip araç, ilk kez yere başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Ancak bu kez de iniş yaptıktan sonra patladı.

MARS’A İNSAN TAŞIYACAK

ABD’nin Teksas eyaletindeki Boca Chica test sahasında gerçekleşen uçuş denemesinde uzay aracı Starship’in prototipi fırlatma platformuna dikey inmeyi ilk kez başardı. Ancak roketin altındaki alevler sönmedi ve araç indikten sekiz dakika sonra infilak etti. Starship, Mars’a insan ve 100 ton kargo taşıması için tasarlanıyor.