Bu kadın her şeyi hatırlıyor

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Amerikalı Jill Price (42), 14 yaşından bu yana hayatının her anını hatırlayabiliyor. Price, ne zaman kalktığını, kimlerle buluştuğunu, neler yaptığını hatta ne yediğini bile unutmuyor.

Bir okulda yöneticilik yapan ve dul olan Price, bazen rahatsız edici anıların zihnine doluşması nedeniyle uyuyamadığını belirtiyor. Bu o kadar nadir rastlanan bir durum ki bilim adamları Jill Price vakası için özel bir bilimsel isim bulmak zorunda kaldı: Hipertimestik sendromu.



NORMALİN ÜZERİNDE



Yunanca hatırlamak anlamına gelen "timesis" ile normalin epey üzerinde anlamındaki "hiper" kelimelerinden oluşturulan bu terim, Price sayesinde literatürdeki yerini aldı. Bu arada California-Irvine Üniversitesi uzmanları da kendisine birçok test uygulamış.



RAHATSIZLIK VEREN ANILAR CAPCANLI



Der Spiegel’e konuşan Price, "Verdiğim kötü kararları, uğradığım hakaretleri ve acı verici, utandırıcı şeyleri de sürekli hatırlıyorum. Bu beni yıllardır yiyip bitiriyor" dedi.