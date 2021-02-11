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Dünya
DHA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

Bu hazineye paha biçilemiyor!

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Bu hazineye paha biçilemiyor!
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Afganistan'ın paha biçilemeyen Baktriya hazinesi sergilenmeye başlıyor. Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda sergilenecek hazine ülkeye yıllarca yüklü miktarda turizm geliri kazandırdı.

Afganistan Kültür Bakanlığı düzenlediği basın toplantısında, paha biçilemeyen ve 21 bin 145 saf altın parçadan oluşan antik Baktriya hazinesinin Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda sergileneceğini açıkladı.

Bakanlık, hazinenin geçmişinden dolayı milyarlarca dolar değerinde olduğunu belirterek yakında yurt dışına sergilenmek üzere gönderileceğini belirtti. Baktriya altın koleksiyonu, son 13 yılda 13 ülkede 29 müzede sergilendi ve Afganistan'a 4,5 milyon doların üzerinde gelir sağladı. 

Bu hazineye paha biçilemiyor


DÜNYANIN EN BÜYÜK HAZİNELERİ ARASINDA YER ALIYOR

Afganistan’ın dünyanın en büyük altın hazineleri arasında yer alan Baktriya hazinesi, kırk yıl önce Kuzey Cevizcan eyaletindeki Sheberghan ilçesinin Tela Tapa bölgesinde keşfedilmiş ve altının yanı sıra arkeologlar hazineyle birlikte 7 ceset bulmuştu.

Baktriya hazinesinde 21 bin 145 adet saf altın antik eser bulunmaktadır.

Bu hazineye paha biçilemiyor

GREK-BAKTRİYA KRALLIĞI

Grek-Baktriya Krallığı, Orta Asya'daki Baktriya ve Soğdiana'yı MÖ 250'den 125 yılına kadar kontrol etmiş, Hint-Yunan Krallığı ile birlikte Helenistik dünyanın en doğusundaki devlet olmuştur. Coğrafi olarak günümüzde Afganistan’ının kuzeyinde hüküm sürmüş krallık olarak bilinmektedir.

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