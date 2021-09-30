Bu bir ilk! İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den Bahreyn'e ziyaret

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Lapid, Bahreyn'deki yeni İsrail büyükelçiliğinin açılışını yapacak ve bir dizi anlaşmaya imza atacak.

Öte yandan Bahreyn'in başkenti Manama'dan Tel Aviv'e ilk ticari uçuş, Lapid'in ülkeye varmasının ardından gerçekleşti. Böylece iki ülke arasında uçak seferleri başladı.

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Sudan, "Abraham Anlaşmaları" adı verilen ve ABD'nin aracılık ettiği anlaşmalarla İsrail'le ilişkileri normalleştirme adımı atmıştı.

O zamana kadar İsrail'le yalnızca iki Arap ülkesi, Mısır ve Ürdün barış anlaşması imzalamıştı.

Lapid, seyahatinin ardından Twitter'da paylaştığı mesajında, "Bahreyn'e indik. Bu tarihi resmi ziyarette İsrail'i temsil etmekten gurur duyuyorum. Sıcak karşılama için teşekkür ederim" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, "Bahreyn'i hem ikili ilişkilerde hem de bölgedeki diğer ülkelerle olan işbirliğinde önemli bir ortak olarak görüyoruz" açıklamasını yaptı.