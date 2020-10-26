Brunei Sultanının oğlu Prens Azim hayatını kaybetti

Sultan’ın altıncı çocuğu ve tahtın dördüncü varisi olan Prens Azim, cumartesi günü başkent Bandar Seri Begawan’da hayatını kaybetti. İslam geleneğine uygun olarak, cenazesi yedi günlük ulusal yas ilan edilmeden önce aynı gün yapıldı.

Prens Azimin hastalığı hakkında bilgi verilmezken, kanser olduğuna dair yorumlar yapıldı.