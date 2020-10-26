Son Güncelleme:
Brunei Sultanının oğlu Prens Azim hayatını kaybetti
Brunei Sultanlığı devlet medyası, Brunei Sultanı’nın oğlu Prens Azim’in ciddi bir hastalık nedeniyle uzun süreli tedavisinin ardından 38 yaşında öldüğünü açıkladı
Sultan’ın altıncı çocuğu ve tahtın dördüncü varisi olan Prens Azim, cumartesi günü başkent Bandar Seri Begawan’da hayatını kaybetti. İslam geleneğine uygun olarak, cenazesi yedi günlük ulusal yas ilan edilmeden önce aynı gün yapıldı.
Prens Azimin hastalığı hakkında bilgi verilmezken, kanser olduğuna dair yorumlar yapıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle