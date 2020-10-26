MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBrunei Sultanının oğlu Prens Azim hayatını kaybetti
GeriDünya Brunei Sultanının oğlu Prens Azim hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 26.10.2020 - 19:03 | Son Güncelleme:

Brunei Sultanının oğlu Prens Azim hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Brunei Sultanının oğlu Prens Azim hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Brunei Sultanlığı devlet medyası, Brunei Sultanı’nın oğlu Prens Azim’in ciddi bir hastalık nedeniyle uzun süreli tedavisinin ardından 38 yaşında öldüğünü açıkladı

Sultan’ın altıncı çocuğu ve tahtın dördüncü varisi olan Prens Azim, cumartesi günü başkent Bandar Seri Begawan’da hayatını kaybetti. İslam geleneğine uygun olarak, cenazesi yedi günlük ulusal yas ilan edilmeden önce aynı gün yapıldı.

Prens Azimin hastalığı hakkında bilgi verilmezken, kanser olduğuna dair yorumlar yapıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle