Kritik zirve sona erdi! Stoltenberg'den ilk açıklama...

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Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar yer aldı.
Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO üyeliğine yönelik 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra’da tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın 5. toplantısı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ev sahipliğinde; Türkiye, Finlandiya ve İsveç heyetlerinin katılımı ile Brüksel’de gerçekleştirildi.
Temel amacım zirveye kadar katılımın sağlanması. İlerleme kaydediyoruz. Hafta sonu ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum. Zirveye kadar İsveç'in NATO'ya katılmasını sağlamak istiyoruz
Çözülemeyen bazı başlıklar var. Hafta sonu da üzerinde çalışacağız. Pazartesi yeniden görüşeceğiz
Wagner askerlerinin Belarus’ta konuşması için hazırlık yapılıyor. Prigojin’in nerede olduğu konusunda detay vermek istemiyorum"