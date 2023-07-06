Kritik zirve sona erdi! Stoltenberg'den ilk açıklama...

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Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar yer aldı.



Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO üyeliğine yönelik 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra’da tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın 5. toplantısı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ev sahipliğinde; Türkiye, Finlandiya ve İsveç heyetlerinin katılımı ile Brüksel’de gerçekleştirildi.



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Türkiye heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar yer aldı. Toplantıda, Finlandiya ile İsveç’in özellikle terörizmle mücadelenin çeşitli boyutları bağlamında Üçlü Muhtıra temelinde attıkları adımlar gözden geçirildi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmeye ilişkin düzenlediği basın toplantısındaifadelerini kullandı.Stoltenberg sözlerine şöyle devam etti;"PKK bir terör örgütü. İsveç mahkemelerinde terörle mücadele konusunda önemli kararlar aldı. NATO müttefikleri, Türkiye’nin güvenlik kaygılarını ciddiye alıyorlar

Temel amacım zirveye kadar katılımın sağlanması. İlerleme kaydediyoruz. Hafta sonu ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum. Zirveye kadar İsveç'in NATO'ya katılmasını sağlamak istiyoruz

Çözülemeyen bazı başlıklar var. Hafta sonu da üzerinde çalışacağız. Pazartesi yeniden görüşeceğiz

Wagner askerlerinin Belarus’ta konuşması için hazırlık yapılıyor. Prigojin’in nerede olduğu konusunda detay vermek istemiyorum"



