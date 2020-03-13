Brüksel’de hava ihtiyatlı

Yabancı nüfusun oldukça yoğun olduğu başkent Brüksel’de el sıkma, öpüşme gibi refleksler yavaş yavaş yerlerini önerilen dirsek dokundurma ya da temassız selamlaşmaya bırakmaya başladı. Yeni gelişen en önemli ‘refleks’ ise bir öksürük sesi duyulduğunda tüm bakışların, biraz da endişeyle, sesin geldiği yere yönelmesi. “İki Corona (Meksika birası) alana bir Mort Subite (Ani Ölüm isimli Belçika birası) bedava” kampanyasının bile yapıldığı ülkede, şu aşamada gerçek bir panik havasından bahsetmek mümkün değil.

JELLER İÇİN SIRA

Süpermarketlerde, semtine göre, normalin üstüne çıkan hareketliliğe rastlanabiliyor. Sabun ve dezenfektan jeller rafları terk eden ilk ürünler oldu. Eczanelerde jeller için bekleme listeleri oluşmaya başladı. Uzun süre saklanabilecek, makarna ve konserve gibi ürünlere de ilgi üst düzeyde. Fiyatlarda ise zıplama yok. Ülkede, soğuk algınlığı şüphesiyle aile hekimini arayan herkes, seyahat geçmişine bakılmaksızın 7 gün izinli sayılacak. İş yerleri evden çalışmayı yoğun şekilde tavsiye ediyor. Kültürel ve sportif etkinlikler birer birer iptal ediliyor. AB ve NATO gibi kurumlar da evden çalışma moduna geçmeye başladı.



