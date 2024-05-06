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Brezilya’yı sel vurdu: 66 ölü

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#Brezilya#Rio Grande Do Sul#Sel
Brezilya’yı sel vurdu: 66 ölü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 07:00

Brezilya, ülkenin güneyini vuran sel felaketiyle boğuşuyor. Şiddetli yağmurların sebep olduğu su baskınları ve toprak kaymaları yüzünden en az 66 kişi hayatını kaybetti.

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Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletini vuran şiddetli yağışın neden olduğu sel ve toprak kaymaları, en az 66 kişinin ölümüne ve yaklaşık 80 bin kişinin yerinden olmasına yol açtı. Yetkililer sel nedeniyle 74 kişinin yaralandığını ve 100 kişinin de kaybolduğunu bildirdi. Eyaletin başkenti Porto Alegre’de yollar ve köprüler sular altında kaldı, araçlar sürüklendi. Yetkililer kayıplar sebebiyle ölü sayısının artmasından endişelendiklerini belirtti.

Brezilya’yı sel vurdu: 66 ölü

FELAKET KOKTEYLİ

Bir milyondan fazla insanın içme suyuna erişiminin kesildiği, selin sebep olduğu hasarın boyutunun çok yüksek olduğu bildirildi. 1.4 milyon nüfuslu Porto Alegre’de şehrin içinden geçen Guaiba Nehri, yağışların ardından 5.9 metre yüksekliğe ulaşarak rekor kırdı. Selden etkilenen bölgeyi havadan inceleyen Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, eyalette “felaket durumu” ilan etti. İklim uzmanları, küresel ısınmanın yol açtığı yıkıcı fırtınaların El Nino hava olayıyla birleşerek bir “felaket kokteyli” oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

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#Brezilya#Rio Grande Do Sul#Sel

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