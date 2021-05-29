Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 371 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 371 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 459 bin 45’e, 49 bin 768 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 16 milyon 391 bin 930’a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 241 bin 240 vaka ve 110 bin 553 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 14 milyon 811 bin 266 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 411 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 6 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 223 bin 72’ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 408 bin 778’e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 923 bin 744’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 560 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 76 bin 693’e, 39 bin 207 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 702 bin 422’ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 252 bin 843 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 514 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 87 bin 207’ye çıktı.

Son 24 saatte 23 bin 374 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 342 bin 567’ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 121 bin 888’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 162 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 127 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 947 bin 555'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 68 bin 978'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 897 bin 522'ye yükseldi.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 119 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 28 bin 928'e çıktı.

Vaka sayısı 8 bin 680 artışla 1 milyon 361 bin 381’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 287 bin 804’e ulaştı.

BOLİVYA

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 65 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 990 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 364 bin 570'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 14 bin 377'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 289 bin 809'a çıktı.

EKVADOR

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 51 artarak 20 bin 408’e, vaka sayısı da 836 artışla 423 bin 165’e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 366 bin 425 kişi de iyileşti.

PARAGUAY

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 827 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 348 bin 184’e, can kaybı sayısı 8 bin 892’ye, sağlığına kavuşanların sayısı 286 bin 5’e çıktı.

URUGUAY

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 52 artarak 4 bin 66'ya, vaka sayısı 1847 artışla 282 bin 198'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 242 bin 661 kişi iyileşti.

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