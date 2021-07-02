Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 29 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 29, Meksika’da 201, Arjantin'de 469, Kolombiya'da 593, Peru'da 122, Şili’de 43, Ekvador’da 45, Bolivya'da 55, Paraguay’da 122, Guatemala'da 67, Uruguay'da 27 ve Honduras'ta 25 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 520 bin 95’e, 65 bin 163 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 18 milyon 622 bin 304’e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 743 bin 291 vaka ve 128 bin 322 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 16 milyon 931 bin 272 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 201 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 81 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı sayısı 233 bin 248’e, toplam vaka sayısı 2 milyon 525 bin 350’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 3 bin 477’ye ulaştı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 469 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 94 bin 772’ye, 21 bin 177 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 491 bin 551’e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 92 bin 53 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 593 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 107 bin 137’ye çıktı.

Son 24 saatte 28 bin 315 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 269 bin 297’ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 964 bin 74’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

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