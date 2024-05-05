Brezilya’da sel ve toprak kayması 55 can aldı

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Brezilya’nın güneyinde Rio Grande do Sul eyaletinde birkaç gündür süren sağanak yağış, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Brezilya medyası, selde 55 kişinin yaşamını yitirdiğini, 76 kişinin kayıp olduğunu, 107 kişinin yaralandığını duyurdu.

Brezilya Sivil Savunma’dan yapılan açıklamada, eyalet genelindeki 13 bin 300 kişinin sığınağa alındığı, 69 bin 200 kişinin ise evsiz kaldığı belirtildi. Sel ve toprak kaymalarının 510 binden fazla kişinin hayatını olumsuz etkilediği tahmin ediliyor.

Brezilya Savunma Bakanlığı, eyalet genelinde 7 binden fazla kara aracı, 2 bin 340 bot ve 402 hava aracının arama kurtarma çalışmalarında sivil halka destek sağladığını belirtti. Ordu tarafından yayınlanan görüntülerde, evlerinin çatısında mahsur kalan ailelerin ve çocukların helikopterle kurtarıldığı anlar yer aldı.