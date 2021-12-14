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Brezilya'da politikacılar ringe çıktı... Görüntüler viral oldu!

#Brezilya#Dövüş#Dünya
Brezilyada politikacılar ringe çıktı... Görüntüler viral oldu

Brezilya'da iki siyasetçinin tartışması ringe taşında. İkilinin dövüştüğü anlara ait görüntüler sosyal medyadan canlı yayınlandı, görüntüler kısa sürede viral oldu.

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Sosyal medya Brezilya'daki kafes dövüşünü konuşuyor... Zira iki siyasetçinin tartışması ringe taşındı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Amazonas eyaletindeki Borba şehrinin belediye başkanı 39 yaşındaki Simao Peixoto, Mirico olarak da bilinen 45 yaşındaki eski meclis üyesi Erineu Alvas Da Silva ile dövüştü.

DÖVÜŞÜ BELEDİYE BAŞKANI KAZANDI

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, üç round süren dövüşün galibi Peixoto oldu. Yerel haber sitesi BNC'ye göre, ikili arasındaki siyasi münakaşa Eylül ayında düello daveti ile sonuçlanmıştı.

'SAVAŞMAK İSTİYORSA SAVAŞMAYA HAZIRIZ...'

Peixoto, meydan okumayı kabul ettiği cevap videosunda şu ifadelere yer vermişti;

'Ben sokak dövüşçüsü değilim... Borba belediye başkanıyım. Ama gerçekten savaşmak istiyorsa savaşmaya hazırız... Ben her zaman kazanan oldum.'

Peixoto, kendisini eleştiren meclis üyesinden gelen bu teklifi kabul etmiş ve ikili dövüşün yapılacağı yeri ve zamanı belirlemişti.

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GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE VİRAL OLDU

13 dakikalık dövüşün görüntüleri Peixoto'nun ekibi tarafından canlı yayınlandı. Görüntüler kısa sürede viral oldu.

Bilet fiyatının 100 Brezilya reali (yaklaşık 250 TL) olduğu dövüş yüzlerce seyirci tarafından takip edildi.

Dövüş sona erdiğinde Peixoto, insanları spor yapmaya teşvik etmek için rakibinin 'meydan okumasını' kabul ettiğini söyledi.

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#Brezilya#Dövüş#Dünya

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