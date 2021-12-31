Brezilya’da iki yolcu gemisinde toplam 146 Kovid-19 vakası tespit edildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiyenin 2021 hafızası İz bıraktılarTürkiye'nin 2021 hafızası! İz bıraktılar#2021
Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMANOmicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN#Koronavirüs
Terim listeyi verdi ama Elmasın cevabı... Transfer toplantısından 5 isim için ayrılık kararı çıktıTerim listeyi verdi ama Elmas'ın cevabı... Transfer toplantısından 5 isim için ayrılık kararı çıktı#Galatasaray
Ayşe Teyzeye altın teklifi Yastık altından böyle çıkacakAyşe Teyze'ye altın teklifi! Yastık altından böyle çıkacak#Nureddin Nebati
Merkez Bankasından önemli tebliğ Parası olanlar dikkat... Düzenleme yapıldıMerkez Bankası'ndan önemli tebliğ! Parası olanlar dikkat... Düzenleme yapıldı#Türk Lirası
İçişleri Bakanı Soylu’dan tüyler ürperten açıklamaİçişleri Bakanı Soylu’dan tüyler ürperten açıklama#PKK
Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini buluyor... Nefesler tutulduPiyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini buluyor... Nefesler tutuldu#Milli Piyango
Nebati’ye dair her şeyNebati’ye dair her şey#Nureddin Nebati
Beyoğlunda can pazarı Ölümden kaçış...Beyoğlu'nda can pazarı! Ölümden kaçış...#Yangın
Altın fiyatlarında dikkat çeken yükseliş Son bir yılda ne kadar kazandırdıAltın fiyatlarında dikkat çeken yükseliş! Son bir yılda ne kadar kazandırdı?#Altın
Elon Muska şok maliyet Yüz binlerce Tesla geri çağrıldıElon Musk'a şok maliyet! Yüz binlerce Tesla geri çağrıldı#Elon Musk
ABDyi 5G korkusu sardı Milyonlarca kişi etkilenebilirABD'yi 5G korkusu sardı! Milyonlarca kişi etkilenebilir#5G Teknolojisi
Şoke eden saldırı Ailesini korudu ama...Şoke eden saldırı! Ailesini korudu ama...#Saldırı
Osmanlı torunu Avusturya’da evlendiOsmanlı torunu Avusturya’da evlendi!#Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu
Türkücü Ceylanın baba acısı...Türkücü Ceylan'ın baba acısı...#Ceylan
HABERLERDünya Haberleri

Brezilya’da iki yolcu gemisinde toplam 146 Kovid-19 vakası tespit edildi

#Brezilya#Kovid-19#Yolcu Gemisi
Brezilya’da iki yolcu gemisinde toplam 146 Kovid-19 vakası tespit edildi

Brezilya’da limanlara ulaşan iki farklı yolcu gemisinde toplam 146 Kovid-19 vakası tespit edildiği açıklandı.

Haberin Devamı

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletindeki Santos şehri ve Bahia eyaletindeki Salvador limanlarına ulaşan iki yolcu gemisinde, yolcular ve mürettebat arasında toplam 146 kişide Kovid-19 vakası tespit edildi.

Brezilya Ulusal Sağlık Gözetim Ajansı (Anvisa), Santos limanına demirleyen Costa Diadema yolcu gemisinde 56 mürettebat ve 12 yolcu olmak üzere toplam 68 pozitif Kovid-19 vakasına rastlandığını duyurdu. Yerel sağlık yetkilileri gemide devam eden çalışmalar sona erene kadar yolcuların inmesinin engellendiğini aktardı.

Santos limanına demirleyen MSC Splendida gemisinde ise 51 mürettebat ve 27 yolcu olmak üzere toplam 78 kişide Kovid-19 vakası tespit edilirken, 54 kişinin de pozitif vakalar ile temaslı olduğu bildirildi.

Gemide Kovid-19 testi pozitif çıkan ve vakalarla temaslı olan toplam 132 kişi, sağlık kuruluşlarına sevk edilmek üzere gerekli önlemler alınarak gemiden indirildi.

Brezilya Ulusal Sağlık Gözetim Ajansı, 4 bin yolcu kapasiteli MSC Splendida gemisinin, sağlık yetkilileri tarafından yapılan analizler sonuçlanana kadar Santos limanında kalması gerektiğine karar verirken, her iki gemide bulunan yolcu ve mürettebat için herhangi bir karantina zorunluluğu açıklanmadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Brezilya#Kovid-19#Yolcu Gemisi

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021