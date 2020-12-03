Brezilya'da ÅŸeytanÄ±nÂ aklÄ±na gelmez dedirten bir olay yaÅŸandÄ±. ÃœlkeninÂ Sao Paulo kentindeÂ uyuÅŸturucu tacirliÄŸi yapanÂ hamile kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girerek,Â karnÄ±ndaki karpuz kabuÄŸunda uyuÅŸturucu madde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.



UyuÅŸturucu taciri kadÄ±nÄ±nÂ Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k ikinci kenti Rio de Janeiro'ya giden bir otobÃ¼se bindiÄŸi sÄ±rada yolcularÄ±n ÅŸÃ¼phelenmesi sonucu polise bildirmesiyle yakalandÄ±.

Polisin otobÃ¼se dÃ¼zenlediÄŸi operasyon sonucuÂ yakalanan uyuÅŸturucu taciri kadÄ±nÄ±n karnÄ±ndaki karpuz kabuÄŸundan,Â 2 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 4 paket kokain tÃ¼rÃ¼ uyuÅŸturucu maddeÂ ele geÃ§irildi.Â





HER SEFERÄ°NDE 100 DOLAR Ã–DENDÄ°Â

Ã–te yandan,Â Yerel basÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re, uyuÅŸturucu tacirinin polis ifadesinde uyuÅŸturucuyu Brezilya'nÄ±n baÅŸkenti Brasilia'ya naklettiÄŸi uyuÅŸturucu sevkiyatÄ±nda kendisineÂ 500 Brezilya reali,Â yaklaÅŸÄ±k 100 dolar Ã¶dendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. KadÄ±nÄ±n bu taktikleÂ kilolarca uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.