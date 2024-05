Haberin Devamı

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor.



Rio Grande do Sul Sivil Savunmasından yapılan açıklamada, 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 107'ye yükseldiği duyuruldu. Açıklamada 136 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi.



Sel nedeniyle 164 binden fazla kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.