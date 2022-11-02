Brezilya’da Bolsonaro yenilgiyi kabul etti

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Lula geçen pazar yapılan ikinci turda yüzde 50.83 oy ile ‘Tropiklerin Trump’ı olarak tanınan ve yüzde 49.17 oranında oy olan sağcı rakibi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yu geride bırakmıştı.

Sonuçların resmileşmesine karşın iki gün boyunca sessizliğini koruması yenilgiyi kabul etmeyeceği yorumlarına sebep olan Bolsonaro, dün ulusa sesleniş konuşması yaptı. Popülist lider, yaklaşık 2 dakika süren konuşmasında Lula’yı açıkça tebrik etmese de kendisine oy veren Brezilyalılara teşekkür ederek “anayasaya uyacağını” belirtti. Bolsonaro, konuşmasında protestoların barışçıl olması çağrısında da bulundu. Seçimlerin ardından ülke genelindeki 26 eyaletten 20’sinde sokağa çıkan ve çoğunluğunu kamyoncuların oluşturduğu Bolsonaro yanlısı göstericiler, 300’den fazla noktada yolları trafiğe kapatmıştı.