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Brezilya'da bilanço ağırlaşıyor

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#Brezilya#Sel#Can Kaybı
Brezilyada bilanço ağırlaşıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 10:58

Brezilya’daki sel felaketinde 39 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer 68 kişinin hala kayıp olduğunu ve en az 24 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

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Yetkililer dün yaptıkları açıklamada, Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletini etkileyen sel felaketinde 39 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, ölenlerin kimliklerinin hala tespit edilememesi ve kayıplar olması sebebiyle ölü sayısının artmasının beklendiğini ifade edildi. Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite düzenlenen basın toplantısında, şiddetli yağışların Uruguay ve Arjantin sınırındaki 497 şehri etkilemesi nedeniyle 68 kişinin hala kayıp olduğunu ve en az 24 bin kişinin yerinden edildiğini ifade etti.Leite yağışların daha geniş bir bölgeye yayılabileceğine dikkat çekerek, “Yağışların daha fazla bölgeye yayılması durumunda bu rakamlar önümüzdeki günlerde önemli ölçüde değişebilir" dedi.

 

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#Brezilya#Sel#Can Kaybı

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