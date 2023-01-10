Brezilya, ABD’den Bolsonaro'nun iadesiyle ilgili resmi talepte bulunmamış

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Brezilya’nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun destekçilerinin dün Ulusla Kongre’ye düzenlediği baskın sonrası Brezilya hükümetinin, şu anda ABD’de bulunan Bolsonaro’nun iadesinin talep etmediği aktarıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, Brezilya’dan ABD’ye kongre baskını ile ilgili "henüz herhangi bir bilgi veya eylem talebi ulaşmadığını" belirterek, "Brezilya'nın demokratik kurumları tam desteğimize sahip" dedi.



Brezilya’da gelen taleplere en uygun şekilde yanıtlayacaklarının aktaran Price, ABD ve Brezilya’nın yakın ortaklarının olduğunu ifade ederek, “Her gün çok sayıda konu ve sorun üzerinde birlikte çalışıyoruz. Çoğu zaman bunlar kanun meseleleridir. Brezilya'dan ABD'ye bilgi veya potansiyel olarak harekete geçme taleplerinde bulunulduğu durumlarda işbirliği yapmak için iyi hazırlanmış süreçlerimiz var. Bu durumda henüz herhangi bir bilgi veya eylem talebi almadık” dedi. Bazı ABD'li siyasetçiler, ABD’nin Florida'da eyaletinde bulunan Bolsonaro'nun Brezilya’ya iadesini istemişti.

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BOLSONARO HASTANEYE KALDIRILDI



Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bolsonaro'nun 2018'de uğradığı bıçaklı saldırıdan kaynaklanan karın ağrısı nedeniyle hastanede gözlem altında olduğunu aktardı. ABD basınında yer alan haberlerde, Bolsonaro’nun Florida eyaletinde yer alan Orlando kentinde bulunan AdventHealth Celebration Hastanesine kaldırıldığı belirtilmiş, sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmamıştı. Bolsonaro, Eylül 2018’de Brezilya’nın Minas Gerais eyaletindeki bir miting sırasında bıçaklanmasından bu yana “karın ağrısı” şikayetiyle daha öncede hastaneye kaldırılmıştı.