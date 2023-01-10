Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Brezilya, ABD’den Bolsonaro'nun iadesiyle ilgili resmi talepte bulunmamış

Güncelleme Tarihi:

#Brezilya#Jair Bolsonaro#İade
Brezilya, ABD’den Bolsonaronun iadesiyle ilgili resmi talepte bulunmamış
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 03:59

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Brezilya’dan ABD’ye kongre baskını ile ilgili "henüz herhangi bir bilgi veya eylem talebi ulaşmadığını" açıkladı.

Haberin Devamı

Brezilya’nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun destekçilerinin dün Ulusla Kongre’ye düzenlediği baskın sonrası Brezilya hükümetinin, şu anda ABD’de bulunan Bolsonaro’nun iadesinin talep etmediği aktarıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, Brezilya’dan ABD’ye kongre baskını ile ilgili "henüz herhangi bir bilgi veya eylem talebi ulaşmadığını" belirterek, "Brezilya'nın demokratik kurumları tam desteğimize sahip" dedi.

Brezilya’da gelen taleplere en uygun şekilde yanıtlayacaklarının aktaran Price, ABD ve Brezilya’nın yakın ortaklarının olduğunu ifade ederek, “Her gün çok sayıda konu ve sorun üzerinde birlikte çalışıyoruz. Çoğu zaman bunlar kanun meseleleridir. Brezilya'dan ABD'ye bilgi veya potansiyel olarak harekete geçme taleplerinde bulunulduğu durumlarda işbirliği yapmak için iyi hazırlanmış süreçlerimiz var. Bu durumda henüz herhangi bir bilgi veya eylem talebi almadık” dedi. Bazı ABD'li siyasetçiler, ABD’nin Florida'da eyaletinde bulunan Bolsonaro'nun Brezilya’ya iadesini istemişti.

Haberin Devamı

BOLSONARO HASTANEYE KALDIRILDI

Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bolsonaro'nun 2018'de uğradığı bıçaklı saldırıdan kaynaklanan karın ağrısı nedeniyle hastanede gözlem altında olduğunu aktardı. ABD basınında yer alan haberlerde, Bolsonaro’nun Florida eyaletinde yer alan Orlando kentinde bulunan AdventHealth Celebration Hastanesine kaldırıldığı belirtilmiş, sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmamıştı. Bolsonaro, Eylül 2018’de Brezilya’nın Minas Gerais eyaletindeki bir miting sırasında bıçaklanmasından bu yana “karın ağrısı” şikayetiyle daha öncede hastaneye kaldırılmıştı.

Gözden Kaçmasın

Brezilya’da Bolsonaro destekçisi bin 500 kişi gözaltına alındıBrezilya’da Bolsonaro destekçisi bin 500 kişi gözaltına alındıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Brezilya#Jair Bolsonaro#İade

BAKMADAN GEÇME!

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı Sirke sürmek iyileştirir mi Hangi hastalıkların habercisi

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı? Sirke sürmek iyileştirir mi? Hangi hastalıkların habercisi?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020
Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı Tavuk suyunun sırrı ne Hasta çorbası nasıl olmalı Hepsini uzmanlara sorduk...

Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı? Tavuk suyunun sırrı ne? 'Hasta çorbası' nasıl olmalı? Hepsini uzmanlara sorduk...

#Sağlık