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Dünya
AA- Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 31.03.2020 - 12:04,Son Güncelleme:/

Botsvana'da ilk yeni tip corona virüs vakaları görüldü

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Botsvana'da ilk yeni tip corona virüs vakaları görüldü
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Güney Afrika ülkelerinden Botsvana'da, ilk yeni tip koronavirüs (corona virüs) vakaları tespit edildi.

Sağlık Bakanı Lemogang Kwape, İngiltere ve Tayland'dan başkent Gaborone'ye gelen 3 kişide virüse rastlandığını açıkladı.Kwape, bu kişilerin karantinaya, temas kurdukları herkesin de takip altına alındığını kaydetti.

Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, ülkede Kovid-19'a karşı tedbirler kapsamında, 3 hafta olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı.

Masisi, bu süre zarfında toplu etkinliklerin yasaklandığını, zorunlu olmadıkça insanların evlerinden çıkmaması gerektiğini belirtti.  

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık 5 bin olurken 150'den fazla kişi hayatını kaybetti.

 

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