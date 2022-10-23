Boris Johnson'dan flaş adaylık açıklaması! Yarıştan çekildi

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İngiltere'de başbakanlık yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak eski Maliye Bakanı Rishi Sunak Lizz Truss'tan boşalan başbakanlık koltuğu için adaylığını açıklamıştı. Adaylık için gereken 100 milletvekilinin desteğine ulaşan Sunak'ın en yakın rakibi olan eski Başbakan Boris Johnson ise adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Dominik Cumhuriyeti’ndeki tatilinden İngiltere’ye dönen Johnson henüz resmi olarak adaylığını açıklamamıştı. Ancak BBC'nin ulaştığı verilere göre Johnson’ı 57 milletvekilinin desteklediği öne sürülmüştü. James Duddridge de Johnson’ın aday olmayı düşündüğünü açıklamıştı.

'ORTAK NOKTADA UZLAŞAMADIK'

Yazılı açıklama yapan Johnson, Muhafazakar Parti liderliğine bir kez daha aday olması gerektiğini öneren kişi sayısının kendisini şaşırttığını ifade ederek, aday olmak için gereken 102 milletvekilinin desteğini aldığına şaşırdığını belirtti. Eski Başbakan Johnson açıklamasında “Ancak son günlerde ne yazık ki bunun yapılacak doğru şey olmadığı sonucuna vardım. Parlamentoda birleşik bir parti olmadıkça etkili bir şekilde yönetemezsiniz” dedi.

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Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Muhafazakar Parti Meclis Grubu Başkanı Penny Mordaunt ile ortak bir noktada uzlaşamadıklarını açıklayan Johnson, “Bu nedenle korkarım ki en iyisi adaylığımın devam etmesine izin vermemem ve başarılı olana desteğimi vermem. Sunacak çok şeyim olduğuna inanıyorum ama korkarım bu doğru zaman değil" diye konuştu.

SUNAK İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Rishi Sunak ve Johnson, geçen gece bir araya gelmiş ve bu olay İngiliz basınında olası bir anlaşma olarak yorumlanmıştı. İngiliz gazetelerinin yazdıklarına göre iki isimden birinin aday olması halinde diğerinin yarıştan çekileceği belirtilmişti. Adaylıktan çekilmenin karşılığında ise diğer tarafa farklı bir görev sözü verilmesinin toplantıda konuşulduğu öne sürülmüş ancak taraflar bir anlaşmaya varamamıştı.

JOHNSON'IN GERİ DÖNMESİ ZORDU

Johnson, Temmuz ayında görevden ayrılmadan önce yaptığı açıklamada kendisine adil davranılmadığını ve geri dönmeyi düşündüğünü belirtmişti. Siyasi açıdan bu geri dönüşün zor olacağı belirtilmişti.

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Koronavirüs kurallarını kapanma olduğu zamanda ihlal eden eski Başbakan'a açılan soruşturmanın sonuçlarına göre Johnson'ın parlamentodan ihraç edilebileceği ve milletvekilliğinin düşebileceği öne sürülmüştü.

Öte yandan Johnson hakkında cinsel taciz suçlamaları olmasına rağmen Chris Pincher’ı Muhafazakar Parti'deki grup yöneticiliği görevine getirerek eleştiri oklarını üstüne çekmişti.

Tüm bu olanlar göz önüne alınınca Johnson 148 parti üyesinin güvensizlik oyunu almış ve istifa etmek zorunda kalmıştı.