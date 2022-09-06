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Boris Johnson böyle veda etti: 'Benden bu kadar millet'

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Boris Johnson#Liz Truss
Boris Johnson böyle veda etti: Benden bu kadar millet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 11:23

Boris Johnson, başbakan olarak son konuşmasını bu sabah Downing Street'teki Başbakanlık Konutu önünde yaptı. Johnson İngiliz halkına "Benden bu kadar millet" diyerek veda etti.

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İngiltere'de dün iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçilen Dışişleri Bakanı Liz Truss, bugün Boris Johnson'ın istifasını Kraliçe 2. Elizabeth'e sunmasının ardından İngiltere'nin yeni başbakanı olarak atanacak. Truss'ın günün ilerleyen saatlerinde kabinesini açıklaması bekleniyor. Truss, Margaret Thatcher ve Theresa May'den sonra İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı olacak.

Başbakan olarak son konuşmasını bu sabah Downing Street'teki Başbakanlık Konutu önünde yapan Boris Johnson, sözlerine "Benden bu kadar millet" diyerek başladı.

Hükümetinin başarılarını anlatan Johnson, yeni Muhafazakar Parti hükümetinin enerji krizi başta olmak üzere önündeki güçlükleri aşacağını belirtti ve Liz Truss'a tam destek verdi.

BİRLEŞME ÇAĞRISI

Johnson partisine "Liz Truss'ın arkasında birleşme" çağrısı yaptı.

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Johnson ve Truss, birkaç saat içinde İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i ziyaret etmek üzere İskoçya'daki Balmoral Kalesi'ne gidecek.

Johnson istifasını sunduktan kısa süre sonra Truss, Kraliçe tarafından başbakanlığa atanacak.

İngiltere'de monarşinin hükümet kurma görevini yeni başbakana verme geleneği Londra'daki Buckingham Sarayı'ndan devam etse de Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık durumu nedeniyle bu kez gelenek bozuldu.

Truss'ın kabinesinde, halen İş Dünyasından Sorumlu Bakan olarak görev yapan Kwasi Kwarteng'in Maliye Bakanı, Başsavcı olarak görev yapan Suella Braverman'ın İçişleri Bakanı; Eğitim Bakanı olarak görev yapan James Cleverly'nin ise Dışişleri Bakanı olarak atanması bekleniyor.

İçişleri Bakanı Priti Patel ve Kültür Bakanı Nadine Dorries ise yeni kabinenin açıklanması öncesi istifa etti.

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#İngiltere#Boris Johnson#Liz Truss

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