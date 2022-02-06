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‘Boris eşinin kuklası oldu’

#Boris Johnson#İngiltere#Eş
‘Boris eşinin kuklası oldu’

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ‘kara günleri’ bitmiyor. Karantina döneminde başbakanlık konutunda parti yaptığının ortaya çıkmasının ardından (Partygate Skandalı) hakkında istifa çağrıları yapılan Johnson, şimdi de eşinin hâkimiyetinde olduğuna dair iddialarla karşı karşıya.

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Muhafazakâr Partili işinsanı Lord Ashcroft’ın beklenen yeni kitabında Johnson, 33 yaşındaki eşi Carrie Johnson’ın ‘kuklası olmakla’ suçlanıyor. “First Lady: Carrie ve Boris Johnson Mahkemesindeki Entrikalar” adlı kitapta, Boris Johnson’ın eşi Carrie tarafından adeta hipnotize edildiği ve yalnızlaştırıldığı öne sürülüyor.

GÜNDEME İLK KEZ GELMİYOR

Carrie Johnson’ın sözcülerince yapılan konuya dair açıklamada, “Bu acımasız iddialar, başbakanlık ofisinin zehirli eski çalışanları tarafından tasarlanmış girişimlerin parçasıdır” denildi. Boris Johnson’a yönelik söz konusu iddialar daha önce de İngiliz basınında yer almıştı. Muhafazakâr Parti’nin basın biriminde uzun yıllar görev almış Carrie’nin, Boris Johnson ile birlikteliğinin ardından, Başbakanlık Konutu 10 Numara’da dengeleri belirlediği, bazı isimlerin First Lady nedeniyle istifa ettiği ya da istifaya zorlandığı iddia edilmişti.

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Bu arada, parti skandalı nedeniyle Johnson’ın istifasını isteyen Muhafazakâr Partililerin sayısı 14’e çıktı. Johnson’ın partisinden olan eski bakan Nick Gibb de “Başbakanı değiştirmeliyiz” diye konuştu.

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#Boris Johnson#İngiltere#Eş

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