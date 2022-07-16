Borçları yüzünden taşındıkları kulübe hayatlarını değiştirdi

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ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan Nick Lucido ve eşi Meghan yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeni ile kredilerini ödeyemedi ve Cumming kasabasındaki evlerini satmak zorunda kaldı.

ÇARESİZLİKTEN ATTIKLARI ADIM KURTULUŞLARI OLDU

Kendilerine yaşamak için uygun bir yer arayan çift, ABD'nin zincir mağazası 'Home Depot'ta gördükleri 860 metrekarelik bir kulübeyi satın alarak orayı kendileri için inanılmaz bir ev haline getirdi.

Çaresizlikten attıkları bu adım genç çifti borçlarından kurtardı ve sosyal medyada viral hale getirdi.



2020 yılında Koronavirüs pandemisinin başında 40 bin dolara küçük bir arazi satın alan Nick ve eşi aldıkları kulübeyi kendilerine bir yuva haline getirmek için çalışmalara başladı. Ev hazır olana kadar bir karavanda yaşayan çift yaşadıkları deneyimi çektikleri bir TikTok videosunda anlattı.

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2 milyonun üzerinde görüntüleme alan video sosyal medyada viral hale geldi. İzleyiciler genç çiftin kulübeyi dönüştürdüğü evi gördüklerinde gözlerine inanamadı.



Nick yaşadıkları deneyimi şu sözlerle anlattı;

“Eşimle Home Depot otoparkında iki katlı bir kulübe gördük ve 'bu işi yapabiliriz' dedik. Burası aslında küçük bir ev, iki katlı ve 860 metrekare. Tek bir yatak odamız, tam donanımlı bir mutfağımız, eksiksiz bir oturma odamız, balkonumuz ve bir de kümesimiz var."

İzleyiciler kulübeden yapılan eve hayran kalıp Nick'e oğullarının nerede yattığını sordu. Bunun üzerine Nick evinde kısa bir tur yaptı ve oğlunun yattığı beşiği gösterdi.



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Normal bir aile evinden farksız görünen kulübeyi gören sosyal medya kullanıcılarından birisi,dedi.Başka bir kullanıcıdedi.

Hikaye bununla da kalmıyor. Attıkları olağandışı hamle ile tamamen borçsuz hale gelen hatta para biriktiren çift yaptıkları evi evi Aralık ayının sorunda 312 bin dolara sattı.