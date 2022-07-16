Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Borçları yüzünden taşındıkları kulübe hayatlarını değiştirdi

#ABD#Kulübe#Georgia
Borçları yüzünden taşındıkları kulübe hayatlarını değiştirdi

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan bir çift yaşadıkları mali sıkıntılar nedeni ile evlerini satmak zorunda kaldı. Satın aldıkları kulübeyi mükemmel bir eve çeviren çift hem borçlarını kapattı hem de para biriktirdi. Üstelik yaptıkları ev Aralık ayı sonunda 312 bin dolara satıldı. Sosyal medya 2 bin metrekarelik evlerinden küçücük bir kulübeye taşınan çiftin inanılmaz hikayesini konuşuyor...

Haberin Devamı

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan Nick Lucido ve eşi Meghan yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeni ile kredilerini ödeyemedi ve Cumming kasabasındaki evlerini satmak zorunda kaldı.

ÇARESİZLİKTEN ATTIKLARI ADIM KURTULUŞLARI OLDU

Kendilerine yaşamak için uygun bir yer arayan çift, ABD'nin zincir mağazası 'Home Depot'ta gördükleri 860 metrekarelik bir kulübeyi satın alarak orayı kendileri için inanılmaz bir ev haline getirdi.

Çaresizlikten attıkları bu adım genç çifti borçlarından kurtardı ve sosyal medyada viral hale getirdi.

Borçları yüzünden taşındıkları kulübe hayatlarını değiştirdi

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

2020 yılında Koronavirüs pandemisinin başında 40 bin dolara küçük bir arazi satın alan Nick ve eşi aldıkları kulübeyi kendilerine bir yuva haline getirmek için çalışmalara başladı. Ev hazır olana kadar bir karavanda yaşayan çift yaşadıkları deneyimi çektikleri bir TikTok videosunda anlattı.

Haberin Devamı

2 milyonun üzerinde görüntüleme alan video sosyal medyada viral hale geldi. İzleyiciler genç çiftin kulübeyi dönüştürdüğü evi gördüklerinde gözlerine inanamadı.

Borçları yüzünden taşındıkları kulübe hayatlarını değiştirdi

İZLEYİCİLER OĞLUNUN NEREDE YATTIĞINI MERAK ETTİ

Nick yaşadıkları deneyimi şu sözlerle anlattı;

“Eşimle Home Depot otoparkında iki katlı bir kulübe gördük ve 'bu işi yapabiliriz' dedik. Burası aslında küçük bir ev, iki katlı ve 860 metrekare. Tek bir yatak odamız, tam donanımlı bir mutfağımız, eksiksiz bir oturma odamız, balkonumuz ve bir de kümesimiz var."

İzleyiciler kulübeden yapılan eve hayran kalıp Nick'e oğullarının nerede yattığını sordu. Bunun üzerine Nick evinde kısa bir tur yaptı ve oğlunun yattığı beşiği gösterdi.

Borçları yüzünden taşındıkları kulübe hayatlarını değiştirdi

Normal bir aile evinden farksız görünen kulübeyi gören sosyal medya kullanıcılarından birisi, "Resmen hayallerimi yaşıyorsun, tavukları görmek istiyorum" dedi.

Başka bir kullanıcı "Küçük bir ev diyorsunuz ama burası birçok daireden daha büyük. Kesinlikle harika' dedi.
Borçları yüzünden taşındıkları kulübe hayatlarını değiştirdi

312 BİN DOLARA SATILDI

Haberin Devamı

Hikaye bununla da kalmıyor. Attıkları olağandışı hamle ile tamamen borçsuz hale gelen hatta para biriktiren çift yaptıkları evi evi Aralık ayının sorunda 312 bin dolara sattı.

Gözden Kaçmasın

Lüks otelden ilgi odağı olmayı seven konuklar için camdan odaLüks otelden ilgi odağı olmayı seven konuklar için camdan oda!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Avrupa kavruluyor... Sessiz katil artık aramızdaAvrupa kavruluyor... 'Sessiz katil artık aramızda'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Kulübe#Georgia

BAKMADAN GEÇME!

Kendi tümöründen hastaya özel hazırlanan kanser aşısı Bu aşı kanserin sonunu getirir mi

Kendi tümöründen hastaya özel hazırlanan kanser aşısı! Bu aşı kanserin sonunu getirir mi?

#Kanser
30 yıl önce işlenen cinayette flaş gelişme Teknoloji şirketi CEOsu nasıl yakalandı

30 yıl önce işlenen cinayette flaş gelişme! Teknoloji şirketi CEO'su nasıl yakalandı?

#Laurie Houts
BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor Sonbaharda yeni aşılar gelecek | 9 SORU 9 YANIT

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Kendi tümöründen hastaya özel hazırlanan kanser aşısı Bu aşı kanserin sonunu getirir mi

Kendi tümöründen hastaya özel hazırlanan kanser aşısı! Bu aşı kanserin sonunu getirir mi?

#Kanser
30 yıl önce işlenen cinayette flaş gelişme Teknoloji şirketi CEOsu nasıl yakalandı

30 yıl önce işlenen cinayette flaş gelişme! Teknoloji şirketi CEO'su nasıl yakalandı?

#Laurie Houts
BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor Sonbaharda yeni aşılar gelecek | 9 SORU 9 YANIT

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

#Koronavirüs