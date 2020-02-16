Bombardımandan kurtulduk

İDLİB’te önceki gün muhalifler tarafından düşürülen helikopterin enkazını görmek için yola çıkıyoruz. Varmak istediğimiz yer Halep’in batısındaki kırsal bölge. Halep’e çok yakın olan bu bölge, son dönemlerde şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Yaklaşık bir saat süren yolculukta ilerledikçe çatışmaların izlerini daha net görüyoruz.

Kaptan Cebel kasabasının hemen aşağısında bulunan bir tarlanın ortasında Cuma günü düşürülen Esad güçlerine ait helikopterin enkazı bulunuyor. Enkaz alanına yaklaştıkça çevrede yaşanan çatışmaları daha çok hissediyoruz.

Bir yandan patlayan bombaların, diğer yandan uçakların çıkardığı yüksek seslerin altında helikopterin enkazına ulaşıyoruz. Enkazda helikopterin motorunu, yangın söndürme tüpüyle, tekerleğini görüyoruz.

HURDACILAR İŞBAŞINDA

Her parçası bir tarafa savrulan helikopterin başında bulunan Suriyeli hurdacılar işlerine yarayan parçaları çuvallara koyuyor. İçlerinden biri fotoğrafı çekilmesi için avucuna aldığı bir parçayı foto muhabirimiz Selçuk Şamiloğlu’na gösteriyor.

BOMBA SESLERİ ALTINDA

Hem bölgede yaşanan çatışmalardan hem de üzerimizde uçan uçaklardan dolayı güvenliğimizi tehlikeye atmamak için hızlıca işimizi bitirip tekrar yola düşüyoruz. Helikopter enkazının bulunduğu alandan ayrıldıktan birkaç dakika sonra ise enkazın bulunduğu bölgeye bomba atılıyor. Esad güçlerince atılan bombanın ortaya çıkardığı duman gökyüzünde yükselirken İdlib’e geri dönmek üzere yola çıkıyoruz.