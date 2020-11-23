Bölünmüş Libya meclisi Fas’ta bir araya gelecek

Toplantı, Fas Parlamentosunun resmi davetiyle Tanca kentinde yapılacak. Tobruk Temsilciler Meclisi Üyesi Salih Fehima, “Tobruk’taki Meclis’ten 25 milletvekili önceki gün Tanca’ya vardı ve bugün (dün) ben dahil 40’tan fazla milletvekili (Bingazi’deki) Benina Havaalanı’ndan oraya gideceğiz” dedi.

Trablus’taki Temsilciler Meclisi Üyesi Muhammed er-Raid de, Temsilciler Meclisinin, “ülke içinde ve tüm üyeleri kapsayan bir oturum düzenlemesine hazırlık amacıyla Fas’ta 4 günlük bir süre için toplanacağını” söyledi. Raid, görüşmelere yaklaşık 100 parlamenterin katılmasının beklendiğini kaydetti.