Boğulmak üzere olan çiftin hayatını 13 ve 14 yaşlarındaki iki genç kız kurtardı… ‘Bunu yapamazsınız, çok küçüksünüz!'

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Belinda ve Robert Stone çifti, en sevdikleri tatil rotası olan Barbados'ta huzurlu bir öğleden sonra geçiriyordu. Sıcak ama esintili bir öğleden sonraydı ve okyanusa dalmak için mükemmel bir zamandı. Çift de tam olarak böyle düşündü ve beraber Atlas Okyanusu'nun serin sularında yüzmeye başladılar.

“Bir yandan yüzüyor bir yandan da tatilimizin ne kadar keyifli ve harika geçtiğini konuşuyorduk. Çok açılmamıştık aslında ama gitmemiz gereken derinliğin dışına çıkacak kadar yüzmüşüz” diyen Belinda, eşinin de kendisinin de nispeten iyi yüzücüler olduklarını, bu nedenle okyanusta kendilerini tamamen güvende hissettiklerini belirtti.

Ama o gün yani 3 Ocak’ta Belinda ve Robert akıntının ne kadar güçlü olduğunu hesaba katmamıştı. Barbados'ta daha önce birkaç kez tatil yapmalarına rağmen, sürüklendikleri bölgenin güçlü dalgalarıyla ünlü olduğunun farkında değillerdi.

‘ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ VASİYETLERİMİZİ MASANIN ÜZERİNDE BIRAKTIM’

Komşu sahile sürüklendiklerini anlayan Belinda, geldikleri sahile doğru akıntıya karşı yüzmeye başladı. Çok geçmeden kocasının geride kaldığını ve onu duyamayacak kadar uzaklaştığını fark etti. Yardım almak için kıyıya yüzmeye çalıştı ama akıntıyı aşmakta zorlanıyordu.

Bağırarak yardım isteyen 64 yaşındaki Belinda, o anları şöyle anlattı: “Hiçbir yere varamadım. Birkaç dakika sonra kimse gelmeyince aklımda en kötü senaryo dolanmaya başladı. 'Şükürler olsun ki vasiyetlerimizi evde masanın üzerinde bıraktım' diye bile düşündüm.”

25 METRE İLERİDEKİ BELINDA’NIN ÇIĞLIKLARINI DUYDULAR

O sıralarda 14 yaşındaki Emma Bassermann ve 13 yaşındaki Zoe Ireland-Meklensek, kıyıya yakın bir yerde bodyboarding (vücut sörfü) yapıyordu. Zoe, yaklaşık 25 metre ileride olan Belinda'yı gördü ve yardım çığlıklarını duydu. Akıntıya kapılan çifte yardım etmek isteyen iki genç kız Belinda’ya doğru yüzmeye başladı.

Boğulmamak için mücadele eden kadına hızla ulaştılar. Zoe'nin yardımıyla sörf tahtasının üzerine çıkan Belinda akıntıyla savaşmaktan bitkin düşmüştü ve Robert için endişeleniyordu.

Zoe, “Kocasının daha uzakta olduğunu ve yüzmekte zorlandığını söyledi. Ona sıkı tutunmasını söyledim ve sörf tahtasının ipini bileğime bağladım. Emma destek için yanımdaydı” diye anlattı yaşadıklarını.

Kızlar kıyıya paralel yüzdüler ve Belinda'yı güvenli bir yere getirdiler. Minnettar ama korkmuş olan Belinda, kocasının okyanusta daha uzakta mahsur kaldığını bir kez daha tekrarladı ve bir cankurtaran istedi. Kızlar Belinda'ya etrafta cankurtaran olmadığını söyleyip ve eşini almaya gideceklerine dair güvence verdi.

Emma Bassermann (solda) ile Zoe Ireland-Meklensek

‘BUNU YAPAMAZSINIZ, ÇOK KÜÇÜKSÜNÜZ’

O anda içindeki annenin devreye girdiğini söyleyen Belinda, kızlara, “Bunu yapamazsınız, çok küçüksünüz” dedi.

Zoe, Belinda’yı rahatlatmak adına yüzme kampı için Barbados'ta olduklarını söyledi ve ikisinin de suda deneyimli oldukları konusunda ısrar etti. Belinda daha fazla bir şey söyleyemeden, Zoe kıyıdan 50 metre uzakta olan 68 yaşındaki Robert'ı almak için yüzerek uzaklaştı. Sörf tahtasını da yanında götürdü.

Kısa sürede Robert’ın yanına ulaşan, ipi bileğine bağlayan ve Robert’ın tahtaya tutunmasına yardım eden Zoe, “Şok olmuştu ve gerçekten nefes nefese kalmıştı. Çok stresliydi. Karısının iyi olduğuna ve kendisinin de iyi olacağına dair ona güvence verdim" dedi.

Zoe, Robert’ı kıyıya çekerken Emma ise sahilde bekleyen Belinda’ya göz kulak oluyordu.

Robert ile kıyıya ulaşmayı başaran Zoe o anları, “Akıntı beni geri çekmeye devam etti ama ben kıyıya doğru kulaç atmayı sürdürdüm. Sadece birkaç dakika yüzmüştüm ama gelgit nedeniyle çok yorucuydu” sözleriyle anlattı.

Emma ise ​​"İkimiz birlikte gerçekten iyi bir takım oluşturduk" dedi.

‘ASIL AKLIMDA KALAN ŞEY O ÇOCUKLARIN SAKİNLİĞİ’

Kızlar ve Robert kıyıya varınca Belinda'nın içi rahatladı.

Belinda, "Asıl aklımda kalan şey o çocukların sakinliği" dedi ve ekledi: “Zoe ve Emma gibi çok fazla kız olduğunu düşünmüyorum. İkisinin de ne kadar sakin ve soğukkanlı olduklarını unutamıyorum. Diğer insanlar için ne güzel bir örnek… Muazzamdılar ve çok alçak gönüllüydüler.”

Zoe ve Emma ise içgüdüsel hareket ettiklerini belirtti.

Barbados’ta 10 günlük bir antrenman gezisinde olan kızlardan Emma yüzme yarışlarına katılıyor. Geçen yıla kadar yüzme yarışlarına katılan Zoe ise şu an basketbola odaklanıyor. Emma'nın yüzme koçluğunu Zoe'nin babası Chuck Meklensek yapıyor.

Mayıs ayında Kanada Yaz Olimpiyatları için seçmelere katılacak olan Emma, “Hem Belinda hem de Robert iyi olduğu için minnettardım" dedi.

YÜZME KOÇU BİLE ŞAŞKIN

Baba Chuck Meklensek ise kızların yardım etmek için orada olmalarına çok sevindiğini belirterek, “Gerçekten gurur duyuyoruz ama gururdan fazlası da var; çok etkilendik. Bir adamı boğulmaktan kurtarmayı başarabilmeleri karşısında hayrete düştüm” ifadelerini kullandı.

Gezilerinin geri kalanında adada ünlü muamelesi gören Zoe ve Emma'ya yerel bir gençlik grubu bir ödül ile gömlek, su şişeleri, anahtarlıklar ve biblolardan oluşan bir hediye sepeti verdi. Yerel gazete Barbados Today de kızlarla röportaj yaptı.

Alt sınır olan15 yaşına geldiklerinde cankurtaran sertifikası almayı planlayan Emma ve Zoe, hikâyelerinin insanları yüzme öğrenmeye ve özellikle Barbados plajlarında yüzen insanları su güvenliği becerilerini geliştirmeye teşvik edeceğinden umutlu. Adanın, özellikle doğu kıyısındaki belirli bölgelerde oldukça tehlikeli akıntılar bulunuyor. Bölgede geçmişte boğularak hayatını kaybedenler oldu.

Zoe, “Emma ve ben yüzmenin önemli olduğunun bilinmesini istiyoruz" dedi.

Belinda ve Robert Stone

‘O GÜN SAHİLDEKİ İKİ MELEK GİBİYDİLER’

Stone çifti ise güçlü akıntıda yüzme konusunda ders aldıklarını ve kızlara sonsuza kadar minnettar olduklarını belirtti. Belinda sözlerini şöyle noktaladı: “Kızlar gerçekten o gün sahildeki iki melek gibiydi.”

Washington Post’un ‘Girls, ages 13 and 14, save tourists from riptide in Barbados’ başlıklı haberinden derlenmiştir.