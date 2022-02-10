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Boğazlar’da Ukrayna trafiği: Putin gemileri Karadeniz'e çekti

#Rusya#Gemi#Boğaz

Rusya, Karadeniz sularında başlatacağı büyük deniz tatbikatının yanı sıra, Kafkaslar bölgesiyle Belarus Cumhuriyeti sahalarında da da eşzamanlı dev kara tatbikatları yapacak. Bu çerçevede Rusya, Akdeniz’den altı çıkarma gemisini Çanakkale ve İstanbul boğazları üzerinden Karadeniz’e çekti.

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Büyük çıkarma gemisi sınıfındaki “Korolyov”, “Minsk” ve “Kaliningrad”, Çanakkale ve İstanbul boğazlarını geçerek Karadeniz’e açıldı. Dün Çanakkale Boğazı’ndan geçen “Petro Margunov”, “Georgiy Pobedonosets” ve “Olenegorski Gornyak”ın bugün Karadeniz’de olması bekleniyor.

60 TANK 2100 ASKER

Karadeniz’e geniş çaplı tatbikat için geçiş yapan gemilerden her biri 10 tank ve 350 deniz piyadesi taşıma kapasitesine sahip. Böylece Rusya’ya ait 6 çıkarma gemisi herhangi kıyıya bir arada 60 tank ve 2 bin 100 askerle çıkarma kapasitesine sahip olacak. Rusya’nın Karadeniz filosunda çıkarma gemilerini koruyacak kruvazör, destroyer ve üç denizaltı da bulunuyor.

BATI’YA CEVAP MI

Rusya’nın 6 çıkarma gemisiyle Karadeniz’de neyin tatbikatını yapacağı gizemini korurken Kafkaslar bölgesiyle Belarus Cumhuriyeti’nde de eşzamanlı kara tatbikatları devreye girecek. Askeri gözlemciler, Putin’in Ukrayna etrafında dört koldan başlattığı tatbikatların ABD ve NATO’nun Moskova’nın güvenlik garantisi taleplerine gönderdiği olumsuz yanıta cevap niteliği taşıdığı görüşünde birleşiyor.

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#Rusya#Gemi#Boğaz

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