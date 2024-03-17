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Boeing’in bu kez de kaplaması düştü

Güncelleme Tarihi:

#Boeing #UÇAK#Kaplama
Boeing’in bu kez de kaplaması düştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 07:00

Amerikan havacılık şirketi Boeing tarafından üretilen yolcu uçaklarında yaşanan talihsiz olaylar dizisine bir yenisi daha eklendi.

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Önceki gün ABD’nin San Francisco kentinden Medford’daki Rogue Valley Havalimanı’na uçan Boeing 737-800 tipi uçağın dış panellerinden birinin düştüğü tespit edildi. 139 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçağın sorunsuz iniş yaptığı bildirildi. Eksiklik bir sonraki uçuş için yapılan rutin kontrol sırasında tespit edildi. Hafta içi Avustralya’nın Sydney kentinden Yeni Zelanda’ya uçan LATAM havayollarına ait bir uçakta teknik nedenlerden ötürü pilot kontrolü kaybetmiş, yaşanan türbülansta 12 kişi hastanelik olmuştu. Ocak ayında da Alaska Havayolları’na ait Boeing Max 9 tipi uçağın acil çıkış kapısı kopmuştu.

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#Boeing #UÇAK#Kaplama

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