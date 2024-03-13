Boeing’de şok ölüm

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Boeing’te yedi yıl boyunca kalite kontrol müdürü olarak çalışan 62 yaşındaki John Barnett’ın ölümü şok etkisi yarattı. Barnett, şirketin Güney Carolina eyaleti Charleston kentindeki fabrikasında kötü uygulamalar olduğunu öne sürerek çalışanların hızlı üretim baskısı nedeniyle uçaklara mecburen standartların altında parça taktığını iddia ediyordu.

SORGUYA GİTMEDİ

Barnett’in bu iddiaları 2017 yılında Federal Havacılık İdaresi tarafından onaylandı ve Boeing düzeltici tedbir almak zorunda kaldı. Şirkette geçirdiği 32 senenin sonunda emekliye ayrılan Barnett, fabrikadaki sorunları tespit ettiği için aşağılandığını ve kariyerinin engellendiğini öne sürerek dava açtı. Geçen hafta Charleston’daki dava için görüşmelere katılan Barnett, cumartesi günü kendi avukatları tarafından yapılacak çapraz sorguya ise gitmedi.

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KAMYONETTE BULUNDU

Adli Tıp kurumu, Barnett’in bir otelin otoparkında bir kamyonetin içinde ölü bulunduğunu teyit etti. Barnett’in kendi kendini yaralama sonucu öldüğü iddia ediliyor. Ölümü, Boeing’in üretim politikaları nedeniyle yoğun bir incelemeyle karşı karşıya olduğu bir döneme denk geldi. Ocak ayı başında, Boeing 737 Max’in kalkıştan kısa bir süre sonra acil çıkış kapısı patlamıştı. Son olarak hafta başında Avustralya’nın Sydney kentinden Yeni Zelanda’nın Auckland kentine giden LATAM havayollarına ait Boeing 787 Dreamliner uçağında teknik nedenlerden ötürü türbülans yaşanması nedeniyle 12 kişi hastaneye kaldırılmıştı.