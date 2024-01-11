Boeing hatayı kabul etti

Haberin Devamı

Geçtiğimiz hafta ABD’de 1282 sefer sayılı uçuşunu yapan Alaska Havayolları’nın Boeing 737 Max 9 uçağının kabin panelinin patlamasının ardından, ABD merkezli uçak üreticisi Boeing şirketinin CEO’su Dave Calhoun “Hatamızı kabul etmeliyiz” dedi.

Tüm şirket çalışanlarıyla güvenliğin önemine yönelik toplantı düzenleyen Calhoun, uçak kazasına değinerek “Bu fotoğrafı aldığımda (kapısı düşen uçağın fotoğrafı), kapının yanındaki koltukta oturması gereken kişiye ne olduğunu bilmiyordum. Tek düşünebildiğim buydu. Çocuklarım var, torunlarım var, sizin de öyle. Bu şeyler önemli” ifadelerini kullandı. “Bu olaya hatamızı kabul ederek yaklaşacağız” diyen Calhoun, her adımda yüzde yüz ve tam bir şeffaflıkla yaklaşacaklarını ve kazayı soruşturan yetkililerle birlikte çalışacaklarını belirtti. Kazanın ardından başlatılan ilk incelemede uçakların kapı cıvatalarının gevşek olduğu tespit edildi.

Haberin Devamı

İKİ KAZADA 346 KİŞİ ÖLDÜ

Boeing’in 737 Max serisi, 2018 ve 2019’da iki büyük kazayla gündeme gelmişti. Endonezya ve Etiyopya’da düşen uçaklarda toplam 346 kişi hayatını kaybederken, iki kazaya da uçakların burnunu aşağı doğru çeken arızalı MCAS sistemi sensörlerinin neden olduğu inceleme sonucu öğrenilmişti.