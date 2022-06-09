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BMGK'nın 5 yeni geçici üyesi belli oldu! İsviçre tarihinde bir ilk...

#BMGK#İsviçre#Rusya
BMGKnın 5 yeni geçici üyesi belli oldu İsviçre tarihinde bir ilk...

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 5 geçici üyesini belirlemek için BM Genel Kurulu’nda yapılan seçimde Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre, Konsey'in yeni üyeleri oldu. İsviçre tarihinde ilk kez BM Güvenlik Konseyi'ndeki 15 ülke arasında yer aldı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde 2023-2024 yılları arasından görev alacak 5 geçici üyenin belirlenmesi için oylama yapıldı. Yapılan oylamada, Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre, BM Güvenlik Konseyi'nin yeni üyeleri olurken, İsviçre tarihinde ilk kez BM Güvenlik Konseyi'ndeki 15 ülke arasında yer aldı.

Seçimde, Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre’ye karşı aday çıkmadı. BM Güvenlik Konseyi üyeliğine seçilmek için 193 üyeli BM Genel Kurulunda yapılacak seçimde toplam oyların 3’te 2’sini almak gerekiyor. Genel Kurul'da yapılan oylama anonim şekilde yapılırken, “hayır” oyu yoktur, bunun yerine çekimser oy kullanılır.

BM Güvenlik Konseyi, ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşan 5 daimi üye ile 5 coğrafi grubu arasından seçilen 10 üye ülkeden oluşuyor. Geçici 10 üye ülke her 2 yılda bir BM Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerle belirlenirken, Konsey Başkanlığı ise ayda bir üye ülkeler arasında el değiştirir.

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Geçici üyelerden İrlanda, Norveç, Hindistan, Kenya ve Meksika'nın görev süresi ise bu yılsonunda sona ererken, Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre'nin görev süresi 1 Ocak 2023'te başlayacak.

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#BMGK#İsviçre#Rusya

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