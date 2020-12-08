BM'den İngiltere'ye: Wikileaks kurucusu Assange acilen serbest bırakılsın

BM İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Melzer, Assange'ın 7 Aralık 2010'da İngiltere'de ilk kez tutuklanmasından tam 10 yıl sonra yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki en ağır suçluların bulunduğu hapishane olarak bilinen Belmarsh Hapishanesindeki Assange'ın acilen serbest bırakılmasını istedi.



İngiliz makamlarına seslenen Melzer, Assange'ın serbest bırakılmaması durumunda ise ABD'ye iade davasında karar açıklanıncaya kadar güvenlik önlemleri alınarak ev hapsinde tutulması çağrısı yaptı.



Melzer, Belmarsh Hapishanesi'ndeki Assange'ın tutulduğu bölümde 160 mahkumun bulunduğunu, bunların 65'inin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını aktardı.



Assange'ın sağlığının Kovid-19 salgını nedeniyle tehdit altında olduğunu vurgulayan Melzer, "Assange'ın hakları 10 yıldan uzun süredir ciddi şekilde ihlal ediliyor. Artık normal bir aile, sosyal ve mesleki yaşamına dönmesine, sağlığına kavuşmasına ve kendisini bekleyen ABD'ye iade talebine karşı savunmasını yeterince hazırlamasına izin verilmelidir." ifadesini kullandı.



WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iade davasında kararın 4 Ocak'ta verileceği açıklanmıştı.



175 YILA KADAR CEZA ALABİLİR



ABD, Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan 49 yaşındaki Assange'ı bilgisayar korsanlığı ve casusluğun da aralarında olduğu 18 suçtan yargılamak için İngiltere'den iadesini istiyor.



İade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilen Assange'ın destekçileri ve avukatları, Assange'ın yaptıklarının gazetecilik faaliyeti olduğunu, suçlamalarda siyasi amaç güdüldüğünü, akıl sağlığının risk altında olduğunu ve ABD hapishanelerindeki koşulların İngiltere'nin insan hakları yasalarını ihlal ettiğini belirtiyor.



ABD ise Assange'ın yayınladığı belgelerle kendileri adına çalışan Irak ve Afganistan'daki yerel personel veya muhbirlerin hayatını riske attığını öne sürüyor.



DAVA SÜRECİ



Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.



ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.



Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı.



Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti. 50 haftalık cezasını dolduran Assange'ın iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti. İade davasının ilk turu şubat ayında görülmüş, mayıs ayında yapılması planlanan ikinci tur ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eylül ayına ertelenmişti.