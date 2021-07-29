BM ve AB’den yüz buldular Türkiye’ye yüklendiler

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyaretin “yasadışı” olduğunu iddia ederek, Türkiye’nin Kıbrıs’ta gerginliği tırmandırdığını öne sürdü. Yunan Başbakanı, “Maraş için yapılan beyanlar da BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırıdır, taksim emelleri olan Türkiye, Kıbrıs’ta gerginliği tırmandırıyor. Mavi Vatan ise Yunanistan, Kıbrıs (Rum) ve başka bölge ülkelerine karşı saldırgan bir doktrindir” diye konuştu.

SİLAHLANMA MESAJI

Türk tarafının Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin başlamasını torpillediğini öne süren Miçotakis, BM Güvenlik Konseyi ve AB’den Maraş için yapılan açıklamaların “Türkiye’nin karşısında yükselen bir kalkan oluşturduğunu” savundu. Yunan Başbakan, 1923 Lozan ve 1947 Paris Anlaşmaları gereğince silahtan arındırılmış olmaları gereken bazı Ege adalarını silahlandırmayı sürdürecekleri mesajını da verdi.

KKTC: MARAŞ’IN DEVRİ SÖZ KONUSU DEĞİL

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Maraş açılımıyla ilgili bir yazılı açıklama yayımladı. Maraş açılımının hakların korunmasına ve tesis edilmesine yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, Maraş’ın başka bir yönetime devredilmesinin söz konusu olamayacağı belirtildi. Açıklamada, “KKTC toprağı olan kapalı Maraş’ın Kıbrıs sorununun tutsağı olmaktan kurtarılarak, yaşamın bir parçası haline getirileceği” vurgulanırken, “Kapalı Maraş’ın herhangi bir kararla başka bir yönetime devredilmesi söz konusu olamaz” ifadesine yer verildi. Açıklamada ayrıca Rum tarafının kışkırtma ve baskılarıyla Avrupa Birliği’nin konuya yönelik objektifliğini kaybettiği vurgulanırken, “Kıbrıs’ta adil ve sürdürülebilir bir uzlaşının ancak iki tarafın özgür iradesiyle ortak bir zemin üzerinde anlaşmaları” halinde bulunabileceği belirtildi.

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