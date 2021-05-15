BM Sözcüsü: 200’den fazla konut tahrip oldu

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in 10 Mayıs’tan bu yana düzenlediği hava saldırılarında Gazze’nin yoğun nüfuslu bölgelerinde sivil mülklerin büyük hasar gördüğünü, 200’den fazla konutun yıkıldığını veya ciddi zarar gördüğünü, yüzlerce kişinin sığınacak yer aradığını bildirdi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, okullar, mesleki eğitim merkezleri ve yüksek öğretim tesisleri dahil olmak üzere 31 eğitim tesisinin saldırılardan etkilendiğini, 10 Mayıs’tan bu yana yakındaki binalara düzenlenen hava saldırıları nedeniyle 24 okulun hasar gördüğü ifade etti. Laerke, “İşgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail’de devam eden şiddet olaylarından endişe duyuyoruz” dedi.

TEMİZ SU SIKINTISI

Sözcü Laerke, tahminen 2 milyon sivilin yaşadığı Gazze Şeridi’ndeki saldırıların temiz suya, koronavirüs ile mücadele ve diğer sağlık hizmetlerine erişime darbe vurduğuna dikkati çekti.

CAMİLERDE BARINMA

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin yaptığı yazılı açıklamada da 10 bine yakın Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldarak okul ve camilerde barındığı bildirildi. Açıklamada, BM’nin yakıt, gıda ve tıbbi malzemeler getirmesine ve insani yardım çalışanları konuşlandırmasına izin verilmesi çağrısı yapıldı.



2 MİLYONLUK NÜFUSUN YARISI 18 YAŞIN ALTINDA

Laerke, Gazze’de sınırlı yakıt rezervleri nedeniyle elektrik kesintileri yaşandığını vurguladı. Jens Laerke, OCHA olarak Gazze’deki insani yardın faaliyetlerine odaklandıklarını belirtti. Laerke, Gazze’de yaşayan yaklaşık 2 milyon sivilin yarısının 18 yaşın altı olduğunu sözlerine ekledi.

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