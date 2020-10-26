BM kararları sorulunca Ermeni bakan cevap veremedi

Ateşkesi defalarca ihlal eden Ermenistan’ın Dışişleri Bakanı, ABD’li gazeteci Christiane Amanpour’un programı sırasında ülkesinin saldırganlığını haklı çıkarmak için çabaladı. Buna karşın gazeteci Amanpour, Mnatsakanyan’a işgalci güçlerin Azerbaycan topraklarından derhal çekilmesi çağrısında bulunan dört BMGK kararını defalarca hatırlattı. Amanpour, Bakan Mnatsakanyan’a, BMGK kararlarının, Azerbaycan halkına evlerine dönme hakkı tanıdığını hatırlattı. Gazeteci Amanpour ayrıca, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın milliyetçi ve “Karabağ Ermenistan’dır” gibi kışkırtıcı açıklamalarını sorarak, “Sayın Dışişleri Bakanı sizin politikanız bu mudur” diye sordu.

ATEŞKESTE ÜÇÜNCÜ DENEME

ABD Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan’ın bu sabahtan itibaren geçerli olmak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Bu, iki ülkenin anlaştıklarını duyurdukları üçüncü insani ateşkes oldu.

‘ERMENİSTAN’IN DOĞRU YOLA GELMESİNİ BEKLİYORUZ’

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ateşkes ilan etmeye hazır olduklarını, ancak bunun hayata geçirilmesi için Ermenistan’ın doğru yola geldiğini kanıtlaması gerektiğini açıkladı. Bakü’de Amerikan Fox News televizyon kanalına demeç veren Aliyev, Azerbaycan’ın kim olursa olsun can kaybından yana olmadığını söyleyerek, “Defalarca ateşkes şartlarını belirtmeye hazır olduğumuzu söyledim. Ancak ateşkesin hayata geçirebilmesi için Ermeni tarafının doğru yola gelmesi lazım. Ermenistan Başbakanı, ülkesinin, üç Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT) eş başkanı devlet tarafından belirlenen ve Azerbaycan toprak bütünlüğünü garanti eden siyasi çözümün temel prensiplerine sadık olduğunu ilan etmesi lazım” dedi. Ermenistan’ın yeni kayıplarını sıralayan Aliyev, “Cephede genelde silahlı insansız hava araçlarımız (SİHA) çalışıyor. Ermenistan’a ait 6 adet S-300 bataryası, 230 tank imha edildi” dedi.