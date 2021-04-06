BM Genel Kurul Başkanı Bozkır'dan Anıtkabir ziyareti

BM 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ankara'ya dün akşam gelen Bozkır, ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Bozkır'a bu ziyarette Vali Vasip Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Köksal Ünal eşlik etti. Bozkır'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Volkan Bozkır, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları yazdı:



"Birleşmiş Milletler 75'inci Genel Kurul Başkanı olarak, Türkiye'ye gerçekleştirmekte olduğum resmi ziyaret vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan zatıalinizin huzurunda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Birleşmiş Milletler tarihinde bu görevi üstlenmiş ilk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan ve Birleşmiş Milletler'in en üst düzeyli karar organını, özellikle 75'inci kuruluş yıl dönümünde ve zor pandemi şartlarında yönetmekten, şahsım, ülkem ve milletim adına gurur ve kıvanç duyuyorum. Bügün, Türk bayrağı, BM bayrağıyla birlikte Genel Kurul Başkan makamında yer almaktadır. Aziz hatıranız önünde saygı ile eğiliyorum." BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

BM 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Anıtkabir ziyaretinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu ile Volkan Bozkır'ın bakanlıktaki görüşmesi, basına kapalı gerçekleştirildi.

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