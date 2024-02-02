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BM açıklamaları UAD’yi etkilemiş

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#UAD#BM#Gazze
BM açıklamaları UAD’yi etkilemiş
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 07:00

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi öğretim elemanları, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) İsrail’e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararının tam metnini Türkçeye çevirerek internette paylaştı.

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UAD’nin aldığı kararda, Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin Gazze’deki durumla ilgili açıklamalarının etkili olduğu görüldü. Mahkemenin 26 Ocak 2024 tarihli geçici tedbir kararı metninde, “üst düzey BM yetkililerinin Gazze Şeridi’ndeki koşulların daha da kötüleşmesi riskini defalarca dile getirdiği” belirtilirken, söz konusu açıklamaların mahkeme tarafından “not edildiği” ve “dikkate alındığı” kaydedildi. Metinde, BM Genel Sekreteri Guterres’in 6 Aralık 2023’te BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu ve “İsrail’in bombardımanı altındaki Gazze’deki durumun hızla kötüleşerek felakete dönüştüğüne” işaret ettiği mektuba dikkat çekilirken, Griffiths’in 5 Ocak 2024 tarihinde yaptığı, “Gazze ölüm ve umutsuzluğun hüküm sürdüğü bir yer haline geldi. Sivillere güvenlikleri için yer değiştirmeleri söylenen bölgeler bombardıman altında. Gazze kelimenin tam anlamıyla yaşanmaz hale geldi” açıklamasına yer verildi.

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#UAD#BM#Gazze

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