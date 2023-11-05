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Blinken’dan Irak’a sürpriz ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Antony Blinken#Irak
Blinken’dan Irak’a sürpriz ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2023 21:56

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ardından bir sürpriz ziyarette Irak’a düzenledi. Blinken’ın Irak’ın ardından Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu çerçevesinde İsrail ve Ürdün ziyaretlerinin ardından sürpriz ziyaretlerine devam ediyor. Türkiye’yi ziyaret etmesi beklenen Blinken, sürpriz bir şekilde ziyaret ettiği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ardından yine sürpriz bir şekilde Irak’a geldi. Blinken, başkent Bağdat’ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.

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Bağdat Uluslararası Havaalanı'na inen Blinken’ın çelik yelek giydiği ve askeri helikopterle Yeşil Bölge'ye gittiği aktarıldı. Sudani ile görüşmesi öncesi Bliken’ın ABD’nin Irak büyükelçisinden ABD askerlerinin bulunduğu askeri üslere yönelik saldırılar hakkında bilgi aldığı ifade edildi. Blinken’ın Irak’ın ardından Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Blinken ayrıca, İsrail ve Ürdün’ün ardından programında son dakika değişiklik yaparak Filistin’in başkenti Ramallah’ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmüştü.

 

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#ABD#Antony Blinken#Irak

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