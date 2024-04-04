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Blinken: Ruslar asla Kiev’e giremeyecek

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Antony Blinken#Kiev
Blinken: Ruslar asla Kiev’e giremeyecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 07:00

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransız TV kanalı TF1’e verdiği röportajda Ukrayna’da iki yılı aşkın bir süredir devam eden savaşa dair konuştu.

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Rus ordusunun 2022’de savaşı başlattığında Kiev’in düşme ihtimali olduğunu düşündüklerini belirten Blinken, Ukrayna halkının direnişiyle birlikte ABD, Fransa ve diğer ülkelerin Ukrayna’ya verdiği destek sayesinde bunun gerçekleşmediğini ifade etti. Sunucunun “Bundan sonra Kiev’in Ruslar tarafından işgal edilmeyceğinin sözünü verebilir misiniz” sorusuna da yanıt veren Amerikalı bakan, “Bu zamana gerçekleşmedi, bundan sonra da olmayacak” diye konuştu. Ukrayna’ya ABD’li askerlerin asla gönderilmeyeceğini vurgulayan Blinken, “Rusya ile doğrudan çatışma istemediğimiz bir şey. Bu ne bizim ne de müttefiklerimizin çıkarına” dedi.

 

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#ABD#Antony Blinken#Kiev

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